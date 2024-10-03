KRN Heat Exchanger के आईपीओ ने दिया डबल रिटर्न

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारKRN Heat Exchanger के आईपीओ ने दिया डबल रिटर्न

केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन के शेयरों ने गुरुवार को दलाल स्ट्रीट पर शानदार शुरुआत की, ये शेयर एनएसई पर 480 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जबकि इसका आईपीओ प्राइस 220 रुपये प्रति शेयर था।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 3, 2024 11:27 IST

केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन के शेयरों ने गुरुवार को दलाल स्ट्रीट पर शानदार शुरुआत की, ये  शेयर एनएसई पर 480 रुपये पर सूचीबद्ध हुआ, जबकि इसका आईपीओ प्राइस 220 रुपये प्रति शेयर था। 

केआरएन हीट एक्सचेंजर की लिस्टिंग उम्मीदों से कहीं ज़्यादा रही है। लिस्टिंग से पहले, केआरएन हीट एक्सचेंजर के शेयर अनऑफिशियल मार्केट में 240 रुपये प्रति शेयर के ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) पर थे।

स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट सागर शेट्टी

स्टॉक्सबॉक्स के रिसर्च एनालिस्ट सागर शेट्टी ने कहा कि केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन (केएचईआरएल) को शानदार मांग मिली है; इस शेयर में 100 प्रतिशत से अधिक की लिस्टिंग गेन देखने को मिलने की उम्मीद थी जो सही साबित हुई।

केआरएन हीट एक्सचेंजर ने 65 शेयरों के लॉट साइज के साथ 209-220 रुपये के तय प्राइस बैंड में अपना आईपीओ बेचा। राजस्थान स्थित कंपनी का आईपीओ 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच बोली के लिए खुला था। कंपनी ने अपनी प्राथमिक पेशकश से कुल 341.95 करोड़ रुपये जुटाए, जो पूरी तरह से 1,55,43,000 शेयरों की ताजा शेयर बिक्री थी। चौतरफा मांग के कारण इस इश्यू को कुल मिलाकर 214.42 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती

स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट की वेल्थ हेड शिवानी न्याती ने कहा कि केआरएन हीट एक्सचेंजर के आईपीओ को शानदार सब्सक्रिप्शन मिला, जो निवेशकों की मजबूत दिलचस्पी को दर्शाता है। 

केआरएन हीट एक्सचेंजर और रेफ्रिजरेशन फिन और ट्यूब-टाइप हीट एक्सचेंजर्स का निर्माता है, जो कॉपर और एल्युमीनियम फिन और कॉपर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर्स, वॉटर कॉइल, कंडेनसर कॉइल और इवेपोरेटर कॉइल प्रदान करता है। पेश किए गए सभी उत्पाद घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन उद्योग में उपयोग किए जाते हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 3, 2024