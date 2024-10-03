scorecardresearch
BT TV
Stocks in news: KRN Heat, Hero Moto, ITC, Mankind, Dabur, Zydus Life, Ujjivan SFB & NMDC

Stocks in news: KRN Heat, Hero Moto, ITC, Mankind, Dabur, Zydus Life, Ujjivan SFB & NMDC

हीरो मोटोकॉर्प: दोपहिया वाहन बनाने वाली इस प्रमुख कंपनी ने सितंबर 2024 में 6.37 लाख यूनिट की बिक्री की घोषणा की है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.7 प्रतिशत अधिक है। घरेलू बिक्री में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 18.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 6.16 लाख यूनिट हो गई, जबकि निर्यात में 21.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 20,344 यूनिट हो गई।

Ankur Tyagi
UPDATED: Oct 3, 2024 08:43 IST
केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन: औद्योगिक उत्पाद बनाने वाली यह कंपनी आज लिस्ट होगी। कंपनी ने 25-27 सितंबर के बीच 220 रुपये प्रति शेयर के भाव पर आईपीओ से कुल 341.95 करोड़ रुपये जुटाए थे। इस इश्यू को कुल मिलाकर 214.42 गुना सब्सक्राइब किया गया था।


आईटीसी: आईटीसी इंफोटेक इंडिया की एक सहायक कंपनी ने 485 करोड़ रुपये में ब्लेज़क्लान टेक्नोलॉजीज के 100 प्रतिशत शेयर खरीदे हैं। नतीजतन, ब्लेज़क्लान और इसकी सहायक कंपनियां 1 अक्टूबर से कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां बन गई हैं।


आयशर मोटर्स: रॉयल एनफील्ड की बिक्री साल-दर-साल 11 प्रतिशत बढ़कर 86,978 इकाई हो गई, जबकि पिछले साल सितंबर में 78,580 इकाई बिकी थी। सितंबर में निर्यात 77 प्रतिशत बढ़कर 7,652 इकाई हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने 4,319 इकाई थी।


कोल इंडिया: सितंबर में सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी का कोयला उत्पादन 1 प्रतिशत घटकर 50.9 मिलियन टन रह गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 51.4 मिलियन टन था। सितंबर के दौरान उठान में सालाना आधार पर 1.4 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 54.4 मिलियन टन रहा।


मैनकाइंड फार्मा: फार्मा कंपनी को भारत सीरम एंड वैक्सीन के अधिग्रहण के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से मंजूरी सहित विनियामक अनुमोदन प्राप्त हो गया है। जुलाई 2024 में कंपनी, भारत सीरम एंड वैक्सीन और कुछ अल्पसंख्यक शेयरधारकों के बीच शेयर खरीद समझौता किया गया था।


ज़ाइडस लाइफसाइंसेज: इस दवा कंपनी को 40 मिलीग्राम और 80 मिलीग्राम की क्षमता वाली एन्ज़ालुटामाइड टैबलेट बनाने के लिए यूएसएफडीए से अस्थायी मंज़ूरी मिल गई है। एन्ज़ालुटामाइड का उपयोग कैस्ट्रेशन-प्रतिरोधी प्रोस्टेट कैंसर और मेटास्टेटिक कैस्ट्रेशन-संवेदनशील प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है।


अशोका बिल्डकॉन: इस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एमएमआरडीए से 474.10 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, जिसमें कल्याण मुरबाद रोड से बदलापुर रोड से पुणे लिंक रोड तक एलिवेटेड रोड का डिजाइन और निर्माण शामिल है। इसे 1,264 करोड़ रुपये के ठेकों के लिए दो और लेटर ऑफ अवार्ड मिले हैं।


डाबर इंडिया: हालांकि मांग के रुझान में कुछ सुधार दिखा, लेकिन देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ ने Q2FY25 के दौरान आउट-ऑफ-होम खपत और उपभोक्ता खरीद को प्रभावित किया। इससे इसके कारोबार पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा, खासकर पेय पदार्थ श्रेणी में।


एनएमडीसी: इस धातु कंपनी ने सितंबर 2024 में 3.04 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क उत्पादन की सूचना दी, जो पिछले साल इसी महीने में उत्पादित 3 एमटी से 1.3 प्रतिशत अधिक है। सितंबर में बिक्री साल-दर-साल 13.8 प्रतिशत बढ़कर 3.54 एमटी हो गई।

साउथ इंडियन बैंक: निजी ऋणदाता ने Q2FY25 के लिए 84,741 करोड़ रुपये का सकल अग्रिम दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 13.07 प्रतिशत की वृद्धि है। इसी अवधि के दौरान कुल जमा राशि 8.6 प्रतिशत बढ़कर 1.05 लाख करोड़ रुपये हो गई, जबकि CASA 8 प्रतिशत बढ़कर Q2FY25 में 33,583 करोड़ रुपये हो गई।


ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स: लॉजिस्टिक्स प्लेयर के बोर्ड ने हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉर्पोरेशन में कंपनी की 7.6 प्रतिशत इक्विटी हिस्सेदारी प्रमोटर समूह की कंपनी ऑलकार्गो टर्मिनल्स को 115 करोड़ रुपये में बेचने को मंजूरी दे दी है।


उज्जीवन लघु वित्त बैंक: भारतीय रिजर्व बैंक ने उज्जीवन लघु वित्त बैंक को अधिकृत डीलर श्रेणी 1 लाइसेंस प्रदान किया है।


अरबिंदो फार्मा: फार्मा कंपनी को यूएसएफडीए से सेफलेक्सिन टैबलेट यूएसपी, 250 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के निर्माण और विपणन के लिए अंतिम मंजूरी मिल गई है। अरबिंदो 180 दिनों की साझा जेनेरिक दवा विशिष्टता के लिए पात्र है। सेफलेक्सिन का उपयोग नामित सूक्ष्मजीवों के अतिसंवेदनशील उपभेदों के कारण होने वाले संक्रमणों के इलाज के लिए किया जाता है।

दिलीप बिल्डकॉन: इस इन्फ्रा प्लेयर ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों - बैंगलोर मलूर हाईवेज, मलूर बांगरपेट हाईवेज और नरेनपुर पूर्णिया हाईवेज - में अपनी 26 प्रतिशत हिस्सेदारी 236.3 करोड़ रुपये में अल्फा अल्टरनेटिव होल्डिंग्स को हस्तांतरित कर दी है।


थर्मैक्स: औद्योगिक इन्फ्रा कंपनी - थर्मैक्स इंजीनियरिंग सिंगापुर - की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी थर्मैक्स (थाईलैंड) में 25.9 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश किया।


SMS फार्मास्यूटिकल्स: दवा निर्माता को अपने इबुप्रोफेन डोजियर के लिए 28 फरवरी से 1 मार्च तक किए गए निरीक्षण के बाद विशाखापत्तनम सुविधा के लिए EUGMP प्रमाणन प्राप्त हुआ है। दवाओं और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता के लिए यूरोपीय निदेशालय ने चिकित्सा उत्पादों को नियंत्रित करने वाले यूरोपीय संघ के नियमों के आधार पर गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के साथ सुविधा के अनुपालन की पुष्टि की।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 3, 2024