scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारTata Group New IPO: टाटा ग्रुप की इस कंपनी का आ रहा है आईपीओ

Tata Group New IPO: टाटा ग्रुप की इस कंपनी का आ रहा है आईपीओ

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा ग्रुप इसके जरिए 1-2 बिलियन डॉलर ₹8 हजार करोड़ से ₹16 हजार करोड़ से ज्यादा जुटाने का प्लान बना रही है। हालांकि, कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

Advertisement
Harsh Verma
Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Feb 28, 2024 14:01 IST
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानि TPEM का इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की तैयारी कर रहा है
टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड यानि TPEM का इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की तैयारी कर रहा है

आपको याद है ना टाटा टेक्नोलॉजीज का लिस्टिंग। क्या धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। अब मैं आपको यहां कहूं कि टाटा ग्रुप एक और नया IPO लाने की तैयारी में है तो आप क्या रहेंगे? पूरा मार्केट रिपोर्ट्स से भरा है कि टाटा ग्रुप अपनी सब्सिडियरी का IPO लाने जा रहा है। 

advertisement

सबसे पहला सवाल - टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी अपना IPO ला रही है?

टाटा ग्रुप अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट - Tata Passenger Electric Mobility Limited यानि TPEM का इनिशियल पब्लिक ऑफर लाने की तैयारी कर रहा है।

टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड करती क्या है?

 ये कंपनी साल 2021 बनी थी और ये टाटा ग्रुप की सबसे नई कंपनी है। TPEM भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, जो देश में सबसे ज्यादा बिकने वाले EV मॉर्डल नेक्सॉन ईवी और टियागो ईवी को बनाती है। टाटा मोटर्स 80% से ज्यादा मार्केट शेयर के साथ लीडर कार मेकर कंपनी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TPEM के जरिए टाटा मोटर्स ने वित्त वर्ष 2024 में अब तक 53,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कारें बेची हैं और वित्त वर्ष 2025 में लगभग 1 लाख EV बेचने की उम्मीद है।जनवरी में टाटा मोटर्स की EV सेल्स साल-दर-साल 69% बढ़कर 6,979 यूनिट्स हो गई है। MG कॉमेट के बाद टाटा मोटर्स ने हाल ही में अपने दो पॉपुलर EV मॉडल-नेक्सॉन और टियागो की कीमतों में 1.2 लाख रुपए तक की कमी की है। आपको ये भी बता दें कि टाटा मोटर्स ने 21 दिसंबर 2023 को अपने पहले डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक कार शोरूम का उद्घाटन किया है। कंपनी का कहना है कि वो धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए डेडिकेटेड शोरूम खोलेगी।भारत के EV मार्केट में TPEML की 73% हिस्सेदारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी की वैल्यूएशन 9.5 से 10 बिलियन डॉलर है।

Also Read: Nova Agri शेयरों में आज 8% की तेजी क्यों आ गई?

अब कंपनी की IPO के जरिए कितने पैसे जुटाने की योजना है?

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा ग्रुप इसके जरिए 1-2 बिलियन डॉलर ₹8 हजार करोड़ से ₹16 हजार करोड़ से ज्यादा जुटाने का प्लान बना रही है। हालांकि, कंपनी की ओर से ऑफिशियल तौर पर इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। करीब 3 महीने पहले ग्रुप की दूसरी कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का IPO आया था, जिसके जरिए कंपनी ने 3,042 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब सबसे जरूरी सवाल कि कब आ रहा है टाटा की नई कंपनी का IPO - अगले 12 से 18 महीनों में कंपनी IPO की पेशकश कर सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Feb 28, 2024