Tata Chemicals Share News: मुनाफे से घाटे में आई टाटा ग्रुप की ये कंपनी, शेयर धड़ाम

Tata Group की एक कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई है। यहां पर बात हो रही है Tata Chemicals की। मार्च 2015 में कंपनी आखिरी बार घाटे में आई थी। इसका मतलब ये हुआ कि करीब 9 साल बाद वापस टाटा केमिकल्स घाटे में आई है। आखिर क्यों? जबकि केमिकल सेक्टर से 18 स्टॉक ऐसे आए हैं जिन्होंने निवेशकों का पैसा डबल किया है और करीब 41 स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने 50% रिटर्न देकर निवेशकों को फायदा पहुंचाया है। वहीं टाटा केमिल्स ने बीते 9 सालों के अंदर 150% रिटर्न दिया है। जो सामान्य दिखता है। अब यहां समझने की जरूरत है कि टाटा केमिल्स में अब करना क्या है? क्या यहां से गिरावट और बढ़ सकती है या फिर इस गिरावट में खरीदारी करनी है?

advertisement

फाइनेंशिल्यस

सबसे पहले फाइनेंशिल्यस की बात करते हैं। Tata Chemicals की केमिस्ट्री कारोबार से होने वाले आय में सालाना आधार पर 21% की गिरावट दिखी है। जनवरी-मार्च तिमाही के नतीजे के हिसाब से मार्च तिमाही में कंपनी को घाटा हुआ है। कंपनी को ₹682 करोड़ का EBIT घाटा हुआ है। स्पेश्यालिटी प्रोडक्ट कारोबार की बात करें तो इस कारोबार से होने वाले आय में भी साल-दर-साल आधार पर 20% की गिरावट दिखी है। इस कारोबार में EBIT घाटा ₹36 करोड़ है।

अब यहां समझने की जरूरत है ये गिरावट आई क्यों है?

कंपनी ने बताया एकमुश्त कैश चार्ज की वजह से यह घाटा हुआ है। ₹963 करोड़ का ये एकमुश्त कैश चार्ज UK के सोडा ऐश कारोबार से जुड़ा है। घाटे के अलावा कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में भी सालाना आधार पर 21% की गिरावट देखने को मिली है। यहां पर मैनेजमेंट का भी बयान आया है। नतीजों के बाद कॉन्फ्रेंस कॉल में कंपनी ने कहा कि US एक्सपोर्ट और यूरोपीय सोडा ऐश की कीमतों में गिरावट की वजह से तिमाही नतीजों पर असर पड़ा है। मैनेजमेंट ने यह भी कहा कि यूरोपीय बाजार में प्रमुख चुनौतियां बरकरार हैं।

Also Read: Jana Small Finance Bank: रिजल्ट के बाद 20% का ऊपरी सर्किट लगा

घरेलू ब्रोकरेज फर्म

अब इस पर हम आपके सामने दो व्यू लेकर आए हैं। पहला - घरेलू ब्रोकरेज फर्म Kotak Institutional Equities ने Tata Chemicals पर Sell की राय के साथ ₹770 प्रति शेयर का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज फर्म के एनालिस्ट का कहना है कि कारोबारी साल 2025 में भी कंपनी के नतीजे कुछ ऐसे ही रहने वाले हैं। ब्रोकरेज फर्म ने Tata Chemicals के प्रति शेयर आय यानि EPS अनुमान को 20% से घटाकर 12% कर दिया है।

मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह

बिजनेस टुडे बाजार ने मार्केट एक्सपर्ट राघवेंद्र सिंह से बात की। उनका कहना है कि इस स्टॉक में गिरावट को खरीदारी के तौर पर देखना चाहिए। अगर और गिरावट आती है तो खरीदारी की जा सकती है।