Jana Small Finance Bank: रिजल्ट के बाद 20% का ऊपरी सर्किट लगा

Jana Small Finance Bank के शेयरों ने मंगलवार को कारोबारी सत्र के दौरान ऊपरी सर्किट को छुआ, जब हाल ही में सूचीबद्ध ऋणदाता ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष में मजबूत संख्या की सूचना दी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मार्च तिमाही में सामान्य गतिविधियों से अपना शुद्ध लाभ दोगुना करके 167 करोड़ रुपये कर दिया है, जो पिछले साल की समान तिमाही में 81 करोड़ रुपये था। यह लाभ मजबूत कारोबारी विस्तार और कम ऋण लागत के कारण हुआ है। अगर 170 करोड़ रुपये की आस्थगित कर परिसंपत्तियों को शामिल किया जाए तो शुद्ध लाभ 344 करोड़ रुपये हो जाता है, जो चार गुना उछाल दर्शाता है।

advertisement

Also Read: UCO Bank Results: चौथी तिमाही का मुनाफा 10 फीसदी घटकर 526 करोड़ रुपये हुआ

वित्त वर्ष 2023

वित्त वर्ष 2023 में इसका शुद्ध ब्याज मार्जिन 7.8 प्रतिशत से बढ़कर पूरे वर्ष के लिए 8 प्रतिशत हो गया। तिमाही के लिए इसका परिचालन लाभ साल-दर-साल 22 प्रतिशत बढ़कर 342 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कुल आय 1010 करोड़ रुपये से बढ़कर 1291 करोड़ रुपये हो गई। जन एसएफबी की शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) वित्त वर्ष 2024 में 2,127 करोड़ रुपये रही, जबकि वित्त वर्ष 2023 में यह 1,660 करोड़ रुपये थी, जो साल-दर-साल 28.1 प्रतिशत अधिक है।

शेयर में मंगलवार को 20% की तेजी

आय के बाद जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयरों में मंगलवार को 20% की तेजी आई और यह अपर सर्किट को छूते हुए 599 रुपये पर पहुंच गया, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण करीब 6,250 करोड़ रुपये हो गया। सोमवार को पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 499.20 रुपये पर बंद हुआ था।

जीएनपीए

जन एसएफबी की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (जीएनपीए) 31 मार्च, 2023 तक 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 2% हो गईं। ऋणदाता की शुद्ध गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) 31 मार्च, 2023 तक 2.4% से बढ़कर 31 मार्च, 2024 तक 0.5% हो गईं। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर फरवरी 2024 में शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हुए थे, जब ऋणदाता ने अपनी प्रारंभिक हिस्सेदारी बिक्री के माध्यम से कुल 570 करोड़ रुपये जुटाए थे और अपने शेयर 414 रुपये प्रति शेयर पर बेचे थे। शेयर अब तक अपने निर्गम मूल्य से 45% ऊपर है। जुलाई 2006 में निगमित जन लघु वित्त बैंक विभिन्न असुरक्षित ऋण उत्पाद प्रदान करता है, जिनमें व्यक्तिगत और सूक्ष्म व्यवसाय ऋण, कृषि और संबद्ध ऋण, और समूह ऋण शामिल हैं।