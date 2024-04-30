scorecardresearch
UCO Bank Results: चौथी तिमाही का मुनाफा 10 फीसदी घटकर 526 करोड़ रुपये हुआ

31 मार्च, 2023 को 16.51% की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) में सुधार हुआ और यह 16.98 % हो गया, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक टियर-1 अनुपात 14.54 % था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 30, 2024 16:34 IST
यूको बैंक ने बताया है कि मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 10% घटकर 526 करोड़ रुपये रह गया है

सरकारी बैंक UCO Bank ने बताया है कि मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान उसका शुद्ध लाभ 10% घटकर 526 करोड़ रुपये रह गया है। एक साल पहले इसी तिमाही में बैंक ने 581 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। यूको बैंक ने नियामकीय फाइलिंग में कहा कि तिमाही के दौरान बैंक की कुल आय बढ़कर 6,945 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले इसी तिमाही में यह 5,947 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में ब्याज आय बढ़कर 5,860 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी तिमाही में 4,987 करोड़ रुपये थी। नौ साल के अंतराल के बाद बैंक ने 10 रुपये के अंकित मूल्य पर 2.80% यानी 28 पैसे प्रति शेयर लाभांश घोषित करने की सिफारिश की है।

एनपीए

परिसंपत्ति गुणवत्ता पक्ष पर, बैंक की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) 31 मार्च, 2024 तक सकल अग्रिमों के 3.46 प्रतिशत तक कम हो गईं, जो मार्च 2023 के अंत तक 4.78% थीं। शुद्ध एनपीए भी 2024 के अंत में अग्रिमों के 1.29 प्रतिशत से घटकर 0.89% हो गया। 31 मार्च, 2023 को 16.51% की तुलना में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर) में सुधार हुआ और यह 16.98% हो गया, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक टियर-1 अनुपात 14.54% था।

Apr 30, 2024