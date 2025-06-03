Suzlon Energy Share Price: सुजलॉन एनर्जी (Suzlon Energy Ltd) के शेयर, जिसने चौथी तिमाही (Q4 FY25) के रिजल्ट के बाद से शानदार तेजी दर्ज की थी, आज लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में लाल निशान पर रहा। अब ऐसे में आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या जो मजबूत तिमाही नतीजों के बाद तेजी आई थी वो खत्म हो गई है या फिर अभी भी जान बची है?

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 4.30% या 3.06 रुपये गिरकर 68.16 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 4.30% या 3.06 रुपये गिरकर 68.13 रुपये पर बंद हुआ।

मजबूत Q4 रिजल्ट के बाद सुजलॉन एनर्जी के शेयर 30 मई को इंट्राडे में 13.57% बढ़कर 74.30 रुपये पर पहुंच गए थे। कंपनी ने 29 मई को बाजार बंद होने के बाद तिमाही नतीजों की घोषणा की थी। 2 जून को यह रिन्यूएबल स्टॉक 30 मई के 71.46 रुपये के बंद भाव के मुकाबले गिरकर 71.22 रुपये पर बंद हुआ।

ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने चौथी तिमाही की आय के बाद अपने टारेगट प्राइस को 71 रुपये से बढ़ाकर 81 रुपये कर दिया है। जेएम फाइनेंशियल ने 'BUY' कॉल देते हुए कहा कि मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 26 में डिलीवरी, राजस्व, एबिटा सहित सभी मापदंडों पर 60 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।

4.5 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता और 5.5 गीगावाट की ऑर्डर बुक के साथ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड को प्रमुख प्रदर्शन मीट्रिक्स, विशेष रूप से डिलीवरी में 60% वृद्धि की उम्मीद है।

वित्त वर्ष 25 की अंतिम तिमाही में, सुजलॉन ने 95 मेगावाट की प्रोजेक्ट शुरू कीं और 371 मेगावाट के विंड टरबाइन जनरेटर (डब्ल्यूटीजी) को कमीशनिंग के लिए तैयार साइटों पर स्थापित किया। वित्त वर्ष 25 के लिए डिलीवरी 1,550 मेगावाट और इंस्टॉलेशन 336 मेगावाट था। हालांकि, जेएम फाइनेंशियल के अनुसार, कनेक्टिविटी और भूमि संबंधी चुनौतियों के कारण इंस्टॉलेशन प्रभावित हुए हैं।

इन चुनौतियों के बावजूद, सुजलॉन पॉजिटिव बना हुआ है। जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि भारत की विंड एनर्जी की गति, जिसे एक समय में सीमित माना जाता था, अब हाइब्रिड रिन्यूएबल प्रोजेक्ट की मांग, चीन से आयात पर नियंत्रण और एग्जीक्यूशन पर बेहतर दृश्यता के कारण तेजी से आगे बढ़ रही है।

एक अन्य ब्रोकरेज फर्म आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक पर अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 76 रुपये कर दिया।

ब्रोकरेज ने कहा कि Q4/FY25 में ऑर्डर इनफ्लो 0.6GW/3.65GW था। जिसके कारण मई 2025 के अंत में ऑर्डर बुक बढ़कर 5.6GW हो गई। शॉर्ट से मीडियम टर्म के लिए आउटलुक मजबूत बना हुआ है और सुजलॉन अपनी 4.5GW क्षमता के साथ अवसर को भुनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है।