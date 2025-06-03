इस रेलवे कंपनी को धड़ाधड़ मिल रहा है ऑर्डर! आज भी दी ये बड़ी जानकारी - स्टॉक में हलचल
इस रेलवे कंपनी को आज एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके बाद से शेयर निवेशकों के रडार पर है। इससे पहले 29 मई को भी कंपनी को एक रेल मंत्रालय से बड़ा ऑर्डर मिला था।
Railway Stock: रेलवे सेक्टर की कंपनी टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (Texmaco Rail & Engineering Ltd) को आज एक बड़ा ऑर्डर मिला है जिसके बाद से शेयर निवेशकों के रडार पर है। इससे पहले 29 मई को भी कंपनी को एक रेल मंत्रालय से बड़ा ऑर्डर मिला था।
खबर लिखे जानें तक दोपहर 2:52 बजे तक शेयर बीएसई पर 0.62% या 1 रुपये गिरकर 160.50 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.45% या 0.73 रुपये टूटकर 160.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
आज मिला है बड़ा ऑर्डर
कंपनी ने आज अपने फाइलिंग में बताया कि मुंबई रेलवे विकास निगम लिमिटेड ने कंपनी को पश्चिम रेलवे के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के डिजाइन, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के साथ संबंधित कार्य के लिए 122.31 करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया है। कंपनी को यह ऑर्डर 30 महीने में पूरा करना है।
हाल ही में रेल मंत्रालय से मिला था बड़ा ऑर्डर
कंपनी ने 29 मई की अपने फाइलिंग में बताया कि उसे रेलवे मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) से फ्लैट मल्टी-पर्पस वैगनों की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बताया कि यह ऑर्डर भारत सरकार के रेलवे माल ढुलाई संचालन को आधुनिक बनाने और बढ़ाने के चल रहे प्रयासों के अनुरूप है, जो भारत के लॉजिस्टिक्स भविष्य को आकार देने में टेक्समैको की भूमिका को मजबूत करता है।
इस ऑर्डर का कुल साइज ₹140.55 करोड़ रुपये का था जिससे बाद कंपनी का कुल ऑर्डर वैल्यू ₹7115 करोड़ रुपये का हो गया था।
Texmaco Rail Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 1 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक और पिछले 3 महीने में 23 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
लेकिन अगर पिछले 6 महीने में देखें तो इस दौरान शेयर 25 प्रतिशत गिरा है और पिछले 1 साल में 22 प्रतिशत गिरा है।
हालांकि अगर पिछले 2 साल की बात करें तो शेयर इस दौरान 173 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 258 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 645 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।