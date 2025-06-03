Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने जून महीने के लिए टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर दो शेयरों को पिक किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि ये दोनों स्टॉक्स उसके फंडामेंटल रिसर्च कवरेज का हिस्सा हैं और टेक्निकल चार्ट पर भी मजबूत दिखाई देते हैं।

आनंद राठी ने इन दोनों शेयरों को 30-90 दिनों की अवधि के लिए खरीदने का सुझाव दिया है, जिसमें 17-23 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है। चलिए जानते हैं कि आनंद राठी ने इन दो शेयरों के बारे में क्या कहा है।

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International Services)

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकआउट की पुष्टि की है, जो मीडियम अवधि के चार्ट पर एक मजबूत बुलिश रिवर्सल सेटअप का संकेत देता है। स्टॉक अब प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है जो ब्रेकआउट की ताकत को मजबूत करता है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 360 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है और 450-480 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 410-390 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी है।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (Gujarat State Fertilizers & Chemicals)

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GSFC) वीकली चार्ट पर गिरती हुई ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो मजबूत प्राइस समर्थित लॉन्ग टर्म में बदलाव का संकेत देता है। हाईयर हाई - हाईयर लो स्ट्रक्चर की अब पुष्टि की गई है, जो लंबे समय तक गिरावट के बाद बदलेन का संकेत है। डेली टाइमफ्रेम में स्टॉक ने 200-डीएमए और 200 एसएमए दोनों को फिर से हासिल किया है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 180 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है और 242-255 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 210-200 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी है।