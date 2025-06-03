scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार30-90 दिनों के लिए खरीद लीजिए ये दो स्टॉक, ब्रोकरेज आनंद राठी का भरोसा - 23% चढ़ सकता है भाव

30-90 दिनों के लिए खरीद लीजिए ये दो स्टॉक, ब्रोकरेज आनंद राठी का भरोसा - 23% चढ़ सकता है भाव

आनंद राठी ने इन दोनों शेयरों को 30-90 दिनों की अवधि के लिए खरीदने का सुझाव दिया है, जिसमें 17-23 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है। चलिए जानते हैं कि आनंद राठी ने इन दो शेयरों के बारे में क्या कहा है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jun 3, 2025 16:39 IST

Stock to BUY: घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स ने जून महीने के लिए टेक्निकल पैरामीटर्स के आधार पर दो शेयरों को पिक किया है। ब्रोकरेज ने कहा कि ये दोनों स्टॉक्स उसके फंडामेंटल रिसर्च कवरेज का हिस्सा हैं और टेक्निकल चार्ट पर भी मजबूत दिखाई देते हैं।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आनंद राठी ने इन दोनों शेयरों को 30-90 दिनों की अवधि के लिए खरीदने का सुझाव दिया है, जिसमें 17-23 प्रतिशत की बढ़त की संभावना है। चलिए जानते हैं कि आनंद राठी ने इन दो शेयरों के बारे में क्या कहा है। 

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज (BLS International Services)

बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न ब्रेकआउट की पुष्टि की है, जो मीडियम अवधि के चार्ट पर एक मजबूत बुलिश रिवर्सल सेटअप का संकेत देता है। स्टॉक अब प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है जो ब्रेकआउट की ताकत को मजबूत करता है।

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 360 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है और 450-480 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 410-390 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी है।

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (Gujarat State Fertilizers & Chemicals)

गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (GSFC) वीकली चार्ट पर गिरती हुई ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट दिखा रहा है, जो मजबूत प्राइस समर्थित लॉन्ग टर्म में बदलाव का संकेत देता है। हाईयर हाई - हाईयर लो स्ट्रक्चर की अब पुष्टि की गई है, जो लंबे समय तक गिरावट के बाद बदलेन का संकेत है। डेली टाइमफ्रेम में स्टॉक ने 200-डीएमए और 200 एसएमए दोनों को फिर से हासिल किया है। 

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर 180 रुपये का स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है और 242-255 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को 210-200 रुपये के बीच खरीदने की सलाह दी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 3, 2025