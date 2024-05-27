Suzlon Energy Share: आनंद राठी सुजलॉन एनर्जी के शेयरों पर बुलिश

घरेलू ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी शेयर्स और स्टॉक ब्रोकर्स मार्च 2024 तिमाही की आय के बाद सुजलॉन एनर्जी पर बुलिश बने हुए हैं। ब्रोकरेज ने स्टॉक पर अपनी खरीद रेटिंग दोहराई है, जो मल्टीबैगर स्टॉक में 30 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना का सुझाव देती है।

सुजलॉन एनर्जी

सुजलॉन एनर्जी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही में साल-दर-साल (YoY) आधार पर समेकित शुद्ध लाभ में 9% की गिरावट दर्ज की, जो 254 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने एक साल पहले की समान अवधि में 280 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से राजस्व 29% बढ़कर 2,179 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 1,689 करोड़ रुपये था। मार्च 2024 तिमाही के लिए सुजलॉन एनर्जी का एबिटा सालाना आधार पर 54 प्रतिशत बढ़कर 357.2 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मार्जिन 260 आधार अंकों (बीपीएस) बढ़कर 16.3 प्रतिशत हो गया। सुजलॉन ने बताया कि उसने वित्तीय वर्ष 2024 को 3.3 गीगावाट के अपने अब तक के सबसे बड़े ऑर्डर बुक के साथ बंद किया है। इसने हाल ही में जुनिपर ग्रीन एनर्जी से 402 मेगावाट का एक और ऑर्डर जीता है।

आनंद राठी की रिपोर्ट

आनंद राठी की रिपोर्ट में कहा गया है, "सुजलॉन ने चौथी तिमाही में मजबूत एबिटा और शुद्ध लाभ दर्ज किया है और उच्च मार्जिन के कारण परिणाम हमारे अनुमान से बेहतर रहे हैं।" "वर्तमान पवन टर्बाइन ओबी 3.3 गीगावाट का है और इसमें उपकरण आपूर्ति शामिल है, जो 66 प्रतिशत है, जबकि शेष ईपीसी स्कोप शामिल है। कैप्टिव/कमर्शियल और इंडस्ट्रियल (सीएंडआई) ऑर्डर ऑर्डर बुक का 58% है।" चौथी तिमाही में पवन टर्बाइन की डिलीवरी 273 मेगावाट और वित्त वर्ष 24 में 710 मेगावाट थी। आनंद राठी ने कहा कि चौथी तिमाही में पवन टर्बाइन का ईबीआईटी 65.6 करोड़ रुपये और परिचालन एवं प्रबंधन का ईबीआईटी 224 करोड़ रुपये था। "इसके 3.3 गीगावाट ऑर्डर बैकलॉग पर, हम वित्त वर्ष 25/वित्त वर्ष 26 में 1.5 गीगावाट/2 गीगावाट डब्ल्यूटीजी डिलीवरी का निर्माण करते हैं। ग्रिड कनेक्टिविटी और भूमि अधिग्रहण में चुनौतियों के कारण डिलीवरी में देरी हो सकती है, जिससे आय प्रभावित हो सकती है," इसने कहा।

प्रभावशाली विकास

आनंद राठी ने प्रभावशाली विकास अवसरों को देखते हुए 58 रुपये के 12 महीने के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' की सलाह दी है, जो कि FY26e PER का 35 गुना है। हालांकि, इसने प्रतिकूल सरकारी नीति, WTG में अपेक्षा से कम वृद्धि, कड़ी प्रतिस्पर्धा को व्यवसाय के लिए प्रमुख जोखिम के रूप में उद्धृत किया है। आनंद राठी ही नहीं, बल्कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल जैसी अन्य ब्रोकरेज फर्म भी सुजलॉन एनर्जी के प्रति सकारात्मक हैं। दोनों ब्रोकरेज फर्मों ने इस शेयर को 54 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'खरीदें' रेटिंग दी है, जो इस शेयर में 20% की तेजी का संकेत है।

मजबूत ऑर्डर इनफ्लो

सुजलॉन एनर्जी (सुजलॉन) के लिए यह साल वाकई बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि कंपनी कर्ज से मुक्त हो गई है, 10% की मजबूत निष्पादन वृद्धि के साथ 710 मेगावाट पर पहुंच गई है और वित्त वर्ष 24 में 3.1 गीगावाट का ऑर्डर इनफ्लो हुआ है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा कि सुजलॉन ने वित्त वर्ष 24 में 3.1 गीगावाट और वित्त वर्ष 25-YTD में 402 मेगावाट का मजबूत ऑर्डर इनफ्लो दर्ज किया है, आज की तारीख में 3.3 गीगावाट का मजबूत ऑर्डर बैकलॉग है, जबकि मध्यम अवधि में ऑर्डर इनफ्लो पाइपलाइन मजबूत बनी हुई है। सुजलॉन एनर्जी के शेयर बीएसई पर 1.25% की गिरावट के साथ 45.25 रुपये पर बंद हुए और इसका कुल बाजार पूंजीकरण 61,500 करोड़ रुपये से अधिक रहा।