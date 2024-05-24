Jio Financial की नजर रिलायंस रिटेल के साथ 36,000 करोड़ रुपये के सौदे पर

scorecardresearch
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, May 24, 2024 19:43 IST
रिलायंस की दूरसंचार शाखा रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ग्राहकों को किराए पर दी जाएंगी।

Jio Financial Services (JFI) रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) की खुदरा शाखा के साथ 36,000 करोड़ रुपये के सौदे पर नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि कंपनी की योजना डिवाइस लीजिंग कारोबार में कदम रखने की है, जैसा कि कंपनी की ओर से जारी पोस्टल बैलेट नोटिस में बताया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, JFS की एक इकाई, जिसका नाम जियो लीजिंग सर्विसेज है, राउटर और सेल फोन सहित दूरसंचार उपकरण और डिवाइस खरीदेगी। प्रस्ताव के लिए शेयरधारकों की मंजूरी अभी भी लंबित है।

ये वस्तुएं रिलायंस की दूरसंचार शाखा रिलायंस जियो इन्फोकॉम के ग्राहकों को किराए पर दी जाएंगी।

जियो लीजिंग सर्विसेज का लक्ष्य डिवाइस-एज-ए-सर्विस (DaaS) मॉडल का उपयोग करके ऑपरेटिंग लीज़ व्यवसाय में प्रवेश करना है।,इस मॉडल में, व्यवसाय या व्यक्ति सामान को सीधे खरीदने के बजाय संबंधित सेवाओं के साथ पट्टे पर लेते हैं। इन सेवाओं में आमतौर पर इंस्टॉलेशन, रखरखाव, सहायता और कभी-कभी अपडेट शामिल होते हैं।

जियो लीजिंग सर्विसेज RRL

रिलायंस रिटेल लिमिटेड (आरआरएल) उपकरणों और संबंधित उपकरणों का कारोबार करता है। जियो लीजिंग सर्विसेज RRL से ग्राहक परिसर उपकरण/उपकरण और दूरसंचार उपकरण खरीदेगी और उन्हें रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के ग्राहकों को ऑपरेटिंग लीज़ पर उपलब्ध कराएगी। इन लेन-देन का कुल मूल्य वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 में 36,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इन दो वर्षों में खरीद का विभाजन सेवाओं की मांग और ब्रॉडबैंड वायरलेस उपकरणों की तैनाती की गति पर निर्भर करेगा। नोटिस में प्रस्तावित मदों पर मतदान 22 जून को समाप्त होगा। पिछले साल रिलायंस समूह से अलग हुए जियो फाइनेंशियल ने अपनी आय निवेशक प्रस्तुति में घोषणा की कि वह अन्य उत्पादों के अलावा जियो इन्फोकॉम की एयरफाइबर वाईफाई सेवाओं, फोन और लैपटॉप को भी पट्टे पर देगा।

 

कंपनी को डिवाइस-रेंटल बाजार में हेवलेट-पैकार्ड और लेनोवो जैसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा।

 

मार्च 2024 को समाप्त तिमाही (Q4FY24) में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने साल-दर-साल 5.8% की समेकित शुद्ध लाभ वृद्धि के साथ 311 करोड़ रुपये की रिपोर्ट की, जो वित्त वर्ष 23 की इसी तिमाही में 294 करोड़ रुपये थी। कंपनी की कुल आय Q4FY24 में बढ़कर 418 करोड़ रुपये हो गई, जो Q4FY23 में 414 करोड़ रुपये थी। सूचीबद्ध इकाई के रूप में ये कंपनी के पहले वार्षिक परिणाम थे।

