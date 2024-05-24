IndiGo का मुनाफा चौथी तिमाही में दोगुना होकर 1,895 करोड़ रुपये हुआ, इस साल चुनिंदा मार्गों पर बिजनेस क्लास शुरू करेगी

देश की सबसे बड़ी Airline Andigo ने गुरुवार को बताया कि मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में उसका शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 1,894.8 करोड़ रुपये हो गया है और इस साल चुनिंदा मार्गों पर बिजनेस क्लास शुरू करने की घोषणा की है। मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए, एयरलाइन ने 18,505.1 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कुल आय पर 8,172.5 करोड़ रुपये का उच्चतम वार्षिक शुद्ध लाभ दर्ज किया। लगभग 18 वर्षों तक उड़ान भरने के बाद, एयरलाइन इस साल चुनिंदा मार्गों पर बिजनेस क्लास शुरू करेगी ।

टेलर-मेड बिजनेस प्रोडक्ट

एयरलाइन एक "टेलर-मेड बिजनेस प्रोडक्ट" लॉन्च करेगी, जिसका विवरण अगस्त के आसपास अनावरण किया जाएगा जो वाहक की 18वीं वर्षगांठ भी होगी। नवीनतम घोषणा भी लाभदायक वाहक द्वारा 30 वाइड-बॉडी विमान खरीदने की बात कहने के एक महीने से भी कम समय बाद आई है।

कंपनी की रणनीति

इंडिगो के CEO Peter Elbers ने कहा कि कंपनी की रणनीति के मजबूत क्रियान्वयन से लगातार परिणाम मिले हैं। मार्च तिमाही के लिए, इंडिगो ने कहा कि उसकी यात्री टिकट आय 25.5%बढ़कर 15,600.9 करोड़ रुपये हो गई, और सहायक राजस्व वार्षिक आधार पर 18.9% बढ़कर 1,719.4 करोड़ रुपये हो गया। "हमारा वर्तमान लंबित ऑर्डर बुक 2035 तक डिलीवर किए जाने वाले 1,000 विमानों से थोड़ा कम है।

हर सप्ताह कम से कम एक नया विमान मिलेगा

एयरलाइन को हर सप्ताह कम से कम एक नया विमान मिलेगा। एल्बर्स ने परिणामों पर चर्चा करने के लिए कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान कहा, "यह भारत के बारे में बहुत कुछ बताता है, संभवतः, इतने उच्च परिमाण के विमानन विकास का अंतिम क्षेत्र है और इंडिगो इसमें भूमिका निभाने के लिए तैयार है।" कॉन्फ्रेंस कॉल के दौरान, इंडिगो के मुख्य वित्तीय अधिकारी गौरव एम नेगी ने कहा कि जमीन पर विमानों की संख्या 70 के दशक के मध्य में है, और जैसे-जैसे अधिक नम पट्टे वाले विमान लाए जाएंगे, स्थिति और कम हो जाएगी।

प्रैट एंड व्हिटनी (P&W

प्रैट एंड व्हिटनी (P&W) इंजन के कारण विमानों को जमीन पर उतारा गया है। मार्च के अंत में, एयरलाइन के पास 367 विमानों का बेड़ा था, जिसमें 13 नम पट्टे पर थे। एयरलाइन, जिसने लगभग 18 साल पहले उड़ान भरना शुरू किया था, के पास लगभग 1,000 विमान ऑर्डर पर हैं और उन्हें 2035 तक वितरित किया जाना है। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में इंडिगो की घरेलू बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 60.6 प्रतिशत हो गई। इस साल मार्च तक, कुल नकद शेष 34,737.5 करोड़ रुपये था, जिसमें 20,823 करोड़ रुपये की मुफ्त नकदी शामिल थी।