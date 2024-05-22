scorecardresearch
Air Traffic Report: अप्रैल में घरेलू हवाई यातायात बढ़कर 1.32 करोड़ हुआ

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के आंकड़ों के अनुसार, बोर्डिंग से इनकार किए जाने के कारण 1,370 यात्री प्रभावित हुए, और इस संबंध में एयरलाइंस ने मुआवजे और सुविधाओं के लिए 136.23 लाख रुपये खर्च किए।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 22, 2024 13:03 IST
एयर इंडिया, विस्तारा और एआईएक्स कनेक्ट टाटा समूह का हिस्सा

मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल में घरेलू हवाई यात्री यातायात 3.88% बढ़कर 1.32 करोड़ हो गया। पिछले साल अप्रैल में यह यातायात 128.88 लाख (1.28 करोड़) था। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के आंकड़ों के अनुसार, बोर्डिंग से इनकार किए जाने के कारण 1370 यात्री प्रभावित हुए, और इस संबंध में एयरलाइंस ने मुआवजे और सुविधाओं के लिए 136.23 लाख रुपये खर्च किए। 

आंकड़ों से पता चला कि अप्रैल में कुल 32,314 उड़ानें रद्द हुईं और एयरलाइंस ने मुआवजे और सुविधाओं के लिए 89.26 लाख रुपये खर्च किए। पिछले महीने कुल 1,09,910 उड़ानें देरी से चलीं। Airlines ने सुविधा के लिए 135.42 लाख रुपये खर्च किए। ऑन-टाइम परफॉर्मेंस (ओटीपी) के मामले में, Akasa Air 89.2% के साथ शीर्ष पर रही, उसके बाद एआईएक्स कनेक्ट (79.5%), Vistara (76.2%), Indigo (76.1%), Air India (72.1%), SpiceJet (64.2%) और Alliance Air (49.5%) का स्थान रहा। पिछले महीने इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 60.6% हो गई, जबकि एयर इंडिया की हिस्सेदारी बढ़कर 14.2% हो गई। हालांकि, विस्तारा और एआईएक्स कनेक्ट की बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 9.2% और 5.4% तक गिर गई।

एयर इंडिया, विस्तारा और एआईएक्स कनेक्ट टाटा समूह का हिस्सा हैं। अप्रैल में जहां अकासा एयर की बाजार हिस्सेदारी 4.4% पर अपरिवर्तित रही, वहीं स्पाइसजेट की हिस्सेदारी घटकर 4.7%  रह गई। डीजीसीए ने कहा, "जनवरी-अप्रैल 2024 के दौरान घरेलू एयरलाइनों द्वारा यात्रियों को ले जाया गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 503.93 लाख की तुलना में 523.46 लाख था, जिससे 3.88% की वार्षिक वृद्धि और 2.42% की मासिक वृद्धि दर्ज की गई।"

