RVNL Latest News: ऑर्डर मिलने के बाद RVNL के शेयरों में 8% की उछाल

रेल विकास निगम का शुद्ध लाभ साल-दर-साल (YoY) आधार पर 33.2% बढ़कर 478.6 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें मजबूत राजस्व और परिचालन संख्या शामिल है। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व साल-दर-साल 17.4% बढ़कर 6,714 करोड़ रुपये हो गया।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 21, 2024 17:00 IST
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन के दौरान करीब 8 फीसदी की उछाल आई
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन के दौरान करीब 8 फीसदी की उछाल आई

रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) के शेयरों में मंगलवार को ट्रेडिंग सेशन के दौरान करीब 8 फीसदी की उछाल आई, क्योंकि कंपनी को साउथ ईस्टर्न रेलवे से ऑर्डर मिला है। कंपनी को सोमवार को एक्सचेंज फाइलिंग के जरिए ऑर्डर मिलने की जानकारी दी गई।

लोडिंग लक्ष्य

आरवीएनएल ने फाइलिंग में कहा, "रेल विकास निगम लिमिटेड को 3000 मीट्रिक टन लोडिंग लक्ष्य को पूरा करने के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीजन के खड़गपुर खंड के लिए 1x25 केवी से 2x25 केवी ट्रैक्शन सिस्टम में अपग्रेड करने के लिए डिजाइनिंग, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए एसईआर मुख्यालय/दक्षिण पूर्व रेलवे से स्वीकृति पत्र (एलओए) प्राप्त हुआ है।" ऑर्डर जीतने की घोषणा के बाद, आरवीएनएल के शेयर सोमवार को 7.65% से अधिक बढ़कर 322.50 रुपये पर पहुंच गए, जिससे कुल बाजार पूंजीकरण 67,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। शनिवार को पिछले कारोबारी सत्र में शेयर 299.65 रुपये पर बंद हुआ था।

RVNL के शेयर

RVNL के शेयर 31 मई 2023 को 110.50 रुपये पर पहुंचे अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर से 190%  से अधिक बढ़ चुके हैं। वर्ष 2024 में अब तक शेयर 80% से अधिक बढ़ चुका है, जबकि पिछले छह महीनों की अवधि में शेयर ने निवेशकों की संपत्ति को लगभग दोगुना कर दिया है। पिछले एक महीने में भी यह 25% ऊपर है।

रेल विकास निगम का शुद्ध लाभ

रेल विकास निगम का शुद्ध लाभ साल-दर-साल (YoY) आधार पर 33.2% बढ़कर 478.6 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें मजबूत राजस्व और परिचालन संख्या शामिल है। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व साल-दर-साल 17.4% बढ़कर 6,714 करोड़ रुपये हो गया। अप्रैल 2019 में लॉन्च किए गए अपने आईपीओ के ज़रिए पीएसयू काउंटर ने कुल 481.57 करोड़ रुपये जुटाए। कंपनी ने अपने शेयर 19 रुपये प्रति शेयर पर जारी किए। शेयर अपने इश्यू प्राइस से करीब 1,600 फीसदी या 16 गुना उछला है। पीएसयू काउंटर के प्रत्येक लॉट ने अब तक निवेशकों को 2.35 लाख रुपये से ज़्यादा का रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
