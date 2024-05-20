scorecardresearch
Bharti Airtel Latest Share News: क्या भारती एयरटेल के शेयर1,600 रुपये पर जाएगा?

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को भारती एयरटेल के शेयर में 25 % की बढ़ोतरी की उम्मीद है और उसने लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1,640 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI,UPDATED: May 20, 2024 17:26 IST
मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज को भारती एयरटेल के शेयर में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद

भारती एयरटेल के शेयर करीब एक महीने पहले छुए गए अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। पिछले सत्र में टेलीकॉम शेयर ने 1359 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ था और बाद में बीएसई पर 1348.20 रुपये पर बंद हुआ था। 24 अप्रैल को शेयर ने 1364.05 रुपये का अपना सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। हाल ही में, चौथी तिमाही की आय के बाद विभिन्न ब्रोकरेज़ से इस शेयर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। जेपी मॉर्गन ने इसे ओवरवेट कर दिया है और इसका लक्ष्य मूल्य पहले के 1,100 रुपये से बढ़ाकर 1330 रुपये कर दिया है।

ARPU

वैश्विक ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 काफी हद तक उम्मीदों के अनुरूप रहा। भारत के मोबाइल कारोबार का प्रदर्शन मजबूत रहा। वैश्विक ब्रोकरेज ने कहा कि बेहतर सब्सक्रिप्शन और थोड़े बेहतर ARPU के कारण भारत के मोबाइल कारोबार ने बढ़त हासिल की। नोमुरा ने अपना लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1550 रुपये कर दिया। इसने कहा, "हमारा मानना है कि भारती को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अपने उच्च-गुणवत्ता वाले ग्राहक आधार से लाभ मिलता रहेगा और 5जी परिदृश्य में अपनी महत्वपूर्ण डिजिटल और उद्यम पहलों का लाभ उठाने में सक्षम होगी, जो आने वाले वर्षों में एक दूरसंचार कंपनी से एक तकनीकी कंपनी में परिवर्तन करने में सक्षम होगी।"

Motilal Oswal Financial Services को भारती एयरटेल के शेयर में 25% की बढ़ोतरी की उम्मीद है और उसने लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर 1,640 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। दूरसंचार कंपनी ने मार्च 2024 तिमाही में शुद्ध लाभ में 31.1% की गिरावट दर्ज की, जो पिछले साल की समान तिमाही में 3,006 करोड़ रुपये की तुलना में 2,072 करोड़ रुपये रहा। राजस्व 36,009 करोड़ रुपये से 4.4%  बढ़कर 37,599 करोड़ रुपये हो गया।

चौथी तिमाही में भारत का राजस्व 12.9% बढ़कर 28,513 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष के दौरान बेहतर प्राप्ति और मजबूत 4G/5G ग्राहक जुड़ने के कारण मोबाइल राजस्व में सालाना आधार पर 12.9% की वृद्धि हुई। चौथी तिमाही में ARPU 193 रुपये की तुलना में बढ़कर 209 रुपये हो गया, जो गुणवत्तापूर्ण ग्राहक प्राप्त करने और मिक्स सुधार पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
