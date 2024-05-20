लोकसभा चुनाव के चलते आज सोमवार को शेयर बाजार बंद रहेगा। मुंबई में आज लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में इस दिन शेयर बाजार में कारोबार नहीं होगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25 के तहत चुनावों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्टॉक एक्सचेंज NSE और BSE ने 8 अप्रैल को मुंबई में 20 मई को वोटिंग के चलते शेयर बाजार की छुट्‌टी का ऐलान किया था। इलेक्शन कमिशन ने पिछले महीने घोषणा की थी कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव पांच फेज में 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई और 20 मई को होंगे।

advertisement

Also Read: अब जल्द होगा एक ही Debit Card और Credit Card, अमेरिका में होगा लॉन्च

इक्विटी डेरिवेटिव्स में कोई कारोबार नहीं होगा

NSE ने सर्कुलर में कहा था कि सोमवार, 20 मई 2024 को मुंबई में संसदीय चुनावों के कारण ट्रेडिंग हॉलिडे रहेगा। सर्कुलर के मुताबिक, इस दिन इक्विटी, इक्विटी डेरिवेटिव्स और सिक्योरिटीज लेंडिंग और बॉरोइंग सेगमेंट में भी कोई कारोबार नहीं होगा। 20 मई को धुले, डिंडोरी, नासिक, भिवंडी, कल्याण, ठाणे, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई साउथ, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल और पालघर लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं वोटों की काउंटिंग की तारीख 4 जून 2024 तय की गई है।

शनिवार को छुट्‌टी के दिन भी बाजार में कारोबार हुआ था

वहीं शेयर बाजार में शनिवार (18 मई) को छुट्‌टी के दिन भी कारोबार हुआ था। बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 88 अंक की बढ़त के साथ 74,005 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी में भी 35 अंक की तेजी रही थी, ये 22,502 के स्तर पर बंद हुआ था। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि, रविवार को शेयर बाजार हमेशा की तरह छुट्‌टी के चलते बंद रहा था।



