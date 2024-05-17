अब जल्द होगा एक ही Debit Card और Credit Card, अमेरिका में होगा लॉन्च

America के लोग अब पैसो की लेनदेन में फिर एक नई क्रांति लाने को तैयार नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक अब अमेरिका के लोग वॉलेट में ज्यादा Debit और Credit रखने से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। दुनिया की लीडिंग पेमेंट टेक्नोलॉजी में से एक Visa, अमेरिकियों के पैसे को मैनेज करने के तरीके में एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। अमेरिकन को अब अपने साथ कम डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेकर चलना होगा।

एक कार्ड से पेमेंट की सुविधा

अमेरिकन को एक कार्ड से पेमेंट की सुविधा मिल सकती है। Visa सभी बैंक खातों को केवल एक कार्ड से जोड़ने पर काम कर रहा है। एक ही कार्ड में कई खातों को जोड़ के कंज्यूमर को बैंकों के अलग-अलग कार्ड अपने साथ नहीं ले जाने पड़ेंगे। कंज्यूमर चाहे तो डेबिट या क्रेडिट अकाउंट से पेमेंट करके खरीदारी कर सकता है।

एशिया में पहले से है ये सुविधा

एशिया के मार्केट में यह सुविधा पहले से मौजूद है और अब अमेरिका में भी इसकी शुरुआत होने जा रही है। Visa की इस पहल को Affirm नाम की कंपनी के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया जाएगा। Affirm 'अभी खरीदें, बाद में पे करें' (Buy Now, Pay Later) सेगमेंट में जानी-मानी कंपनी है।

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए सुरक्षा उपाय में बढ़ोतरी

ऑनलाइन शॉपिंग की लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। Visa कंज्यूमर की फाइनेंशियल इनफार्मेशन की सेफ्टी के लिए सिक्योरिटी फीचर बढ़ा रहा है। फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेश मेथड को शामिल करने से लेकर एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल तक, ये उपाय ऑनलाइन लेनदेन के सिक्योरिटी पर्पज को देखते हुए डिजाइन किए गए हैं।

ऑनलाइन खरीदारी के लिए कार्ड की डिटेल नहीं देनी होगी

Visa टैप-एंड-गो मैकेनिज्म के जरिए डिजिटल वॉलेट के साथ इंटीग्रेशन प्रोसेस को आसान बना रहा है। कंज्यूमर अपने कार्ड को मोबाइल वॉलेट में जोड़कर पेमेंट कर सकते हैं।