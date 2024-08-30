चीनी स्टॉक्स में पैसा लगाकर इस दिग्गज निवेशक ने छापे करोड़ों रूपये

दिग्गज निवेशक अनिल कुमार गोयल ने शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में चीनी से संबंधित शेयरों में तेज उछाल के कारण करीब 103 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया। गोयल एक 'स्वीट पोर्टफोलियो' के लिए प्रसिद्ध हैं और आज उनके पोर्टफोलियों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली।

शुक्रवार के ट्रेडिंग सत्र में उनके पोर्टफोलियो में शामिल सभी चीनी शेयरों पर फोकस रहा, क्योंकि केंद्र सरकार ने ईएसवाई (एथेनॉल सप्लाई वर्ष) 2024-25 के लिए एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के डायवर्जन पर लगे कैप को हटा दिया। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, चीनी मिलों को 1 नवंबर से शुरू हो रहे नए नए साल में गन्ने के रस या सिरप का उपयोग एथेनॉल उत्पादन के लिए करने की अनुमति दी जाएगी।

ट्रिवेनी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज के शेयर शुक्रवार को 9 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 479 रुपये पर पहुंच गए, जिससे कंपनी का कुल बाजार पूंजीकरण 10,500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया। उनकी पत्नी सीमा गोयल ने जून 2024 तिमाही के दौरान कंपनी में 22.05 लाख शेयर, या 1.01 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी थी। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 98,55,050 शेयर या 4.5 प्रतिशत थी, जो दिन के लिए 472.05 करोड़ रुपये के बराबर थी।

गोयल ने ज्यादातर दलमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज में निवेश बनाए रखा, क्योंकि 30 जून, 2024 तक उनके पास 51,93,000 शेयर या 6.42 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। उन्होंने कंपनी के लगभग 12,200 शेयर खरीदे थे। कंपनी में उनकी हिस्सेदारी 259.23 करोड़ रुपये थी, क्योंकि शुक्रवार को स्टॉक लगभग 13 प्रतिशत बढ़कर 499.20 रुपये हो गया था, जो गुरुवार के 442.10 रुपये के बंद से था।

मगध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के शेयर लगभग 12.11 प्रतिशत बढ़कर 987.85 रुपये हो गए, जो इसके पिछले बंद 881.15 रुपये से था। गोयल ने जून 2024 तिमाही के लिए कंपनी में 34,352 इक्विटी शेयर जोड़कर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई थी, जिससे उनके पास कुल 6.02 लाख शेयर, या 4.27 प्रतिशत हो गए। उनकी हिस्सेदारी 59.46 करोड़ रुपये की थी।

अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड भी शुक्रवार को लगभग 9.7 प्रतिशत बढ़कर 774.15 रुपये हो गया। हालांकि, गोयल ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में कंपनी के 19,000 इक्विटी शेयर बेचे। 30 जून, 2024 तक कंपनी में उनकी कुल हिस्सेदारी 14,22,000 इक्विटी शेयर, या 7.1 प्रतिशत थी, जो 11 करोड़ रुपये के बराबर थी।

गोयल ने Q1FY25 में उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी भी घटाई। उन्होंने कंपनी के 55,000 इक्विटी शेयर बेच दिए, जिससे उनकी हिस्सेदारी 28,97,000 शेयर, या 7.6 प्रतिशत रह गई। शुक्रवार को स्टॉक लगभग 7.35 प्रतिशत बढ़कर 363.95 रुपये हो गया। दिन के उच्चतम स्तर पर उनकी हिस्सेदारी 105.43 करोड़ रुपये थी।

धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को सत्र के दौरान 9.4 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 228.85 रुपये हो गए। हालांकि, उन्होंने अप्रैल-जून 2024 की अवधि के बीच कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 30.4 लाख शेयर या 4.65 प्रतिशत घटा दी। 30 जून, 2024 तक कंपनी में उनके पास 52,16,000 शेयर, या 7.98 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, जिसकी कीमत 119.37 करोड़ रुपये थी।

गोयल ने द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज से संभावित रूप से बाहर निकलने का संकेत दिया, क्योंकि Q1FY25 में उनकी हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से नीचे आ गई थी। शुक्रवार को सत्र के दौरान स्टॉक 7.6 प्रतिशत बढ़कर 79.40 रुपये हो गया। अन्य चीनी स्टॉक्स जैसे पोन्नी शुगर (इरोड), श्री रेणुका शुगर्स, बजाज हिंदुस्तान शुगर और शक्ति शुगर्स लिमिटेड ने भी शुक्रवार के ट्रेड में 16 प्रतिशत तक की बढ़त दर्ज की।