IT Shares में भारी गिरावट के बीच इस कंपनी में मोटी कमाई का मौका! ये है बड़ी वजह
आईटी स्टॉक्स में भारी गिरावट के बीच ये आईटी कंपनी आज निवेशकों को मोटा मुनाफा कमाने का मौका दे रही है।
HCL Tech Dividend Ex-Date Today: शेयर बाजार में एक तरफ जहां जोरदार तेजी देखने को मिल रही है तो वहीं दूसरी ओर आईटी कंपनियों के शेयरों में आज भारी गिरावट दर्ज की जा रही है।
इसी कड़ी में आईटी कंपनी HCL Technologies Ltd के शेयर में आज बीएसई पर 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। HCL Technologies का शेयर आज Ex-Dividend ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब अगर आप डिविडेंड से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके पास आज आखिरी मौका है।
HCL Tech Dividend
एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी हर शेयर पर 18 रुपये का डिविडेंड दे रही है। जिसकी रिकॉर्ड डेट आज यानी 28 अप्रैल है।
इसका मतलब अगर आज के दिन तक आपके डीमैट खाते में कंपनी के शेयर होंगे तो कंपनी आपको डिविडेंड का लाभ जरूर देगी।
HCL Tech Dividend History
बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक कंपनी ने इससे पहले जनवरी 2025 में 12 रुपये का डिविडेंड और 6 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया था। वहीं अक्टूबर 2024 में कंपनी ने 12 रुपये का डिविडेंड और जुलाई 2024 में 12 रुपये का डिविडेंड दिया था।
HCL Tech Share Price
कंपनी का शेयर आज सुबह 11:18 बजे तक 2.01% या 31.75 रुपये टूटकर 1547.55 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.77% या 12 रुपये गिरकर 1,548.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
HCL Tech Share Price History
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 4 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है। वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक 2 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 8 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक गिरा है।
सालाना आधार पर देखें तो शेयर पिछले 1 साल में 4 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 साल में 41 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 228 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।