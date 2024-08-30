Jai Corp Ltd के शेयरों में 6% की गिरावट, BSE पर आज बना सबसे बड़ा लूज़र
Jai Corp के शेयरों का बीएसई पर 3.03 करोड़ रुपये का टर्नओवर रहा, जिसमें 0.82 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। इस स्टॉक ने 2 जुलाई, 2024 को 438 रुपये का अपना रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूआ और 20 सितंबर, 2023 को 203 रुपये के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर गिर गया।
आज शुरुआती सौदों में Jai Corp Ltd के शेयरों में 6% की गिरावट देखी गई और इसकी वजह है 118 करोड़ रुपये का बायबैक। ये मल्टीबैगर स्टॉक 6.25% गिरकर 367.95 रुपये पर पहुंच गया। Jai Corp का बाजार मार्केट कैप बीएसई पर घटकर 6,640 करोड़ रुपये हो गया।
प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली ये कंपनी तीन सालों में 187% और दो वर्षों में 181% बढ़ी है।
Jai Corp के शेयरों का बीएसई पर 3.03 करोड़ रुपये का टर्नओवर रहा, जिसमें 0.82 लाख शेयरों का लेन-देन हुआ। इस स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 62.2 पर है, जो संकेत देता है कि यह न तो ओवरबॉट और न ही ओवरसोल्ड जोन में है। इसका एक साल का बीटा 1.2 है। Jai Corp के शेयर 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे, लेकिन 20 दिन, 30 दिन, 100 दिन, 150 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं।
कंपनी ने कहा कि वह इस प्रक्रिया के तहत 29.44 लाख पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयरों को बायबैक करेगी, जिनकी फेस वैल्यू 1 रुपये प्रति शेयर है। Jai Corp बायबैक के लिए जिन शेयरों की योजना बना रहा है, उनकी संख्या कंपनी की कुल इक्विटी शेयरों का 1.65% है।
कंपनी ने यह भी कहा कि वह "टेंडर ऑफर" मार्ग के माध्यम से शेयरों को बायबैक करेगी, जिसका मतलब है कि बायबैक मूल्य स्थिर रहेगा और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा।
ये कंपनी वूवन सैक/फैब्रिक, जंबो बैग, पीपी स्टेपल फाइबर और जियोटेक्सटाइल्स, स्पन यार्न और सीआर कॉइल्स/शीट्स, जीपी/जीसी कॉइल्स/शीट्स और एचआर कॉइल्स/प्लेट्स बनाती है।