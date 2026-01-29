scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ3 में 47% बढ़ा प्रॉफिट, रेवेन्यू में भी उछाल - रडार पर सुदर्शन फार्मा का शेयर, डिटेल्स

Q3 में 47% बढ़ा प्रॉफिट, रेवेन्यू में भी उछाल - रडार पर सुदर्शन फार्मा का शेयर, डिटेल्स

इसके बाद आज सुबह 11:08 बजे तक स्टॉक बीएसई पर 2.85% या 0.55 रुपये गिरकर 18.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 29, 2026 11:16 IST

फार्मा और केमिकल सेक्टर में काम करने वाली स्मॉल कैप कंपनी, सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) ने बीते बुधवार को बाजार बंद होने के बाद अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में दिसंबर तिमाही (Q3FY26) के नतीजों को जारी किया था।

Sudarshan Pharma Q3FY26 Results

कंपनी ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त तिमाही में मजबूत आंकड़े दर्ज किए है। इस दौरान कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 47.10% बढ़कर ₹4.31 करोड़ रहा, जो पिछले साल की समान तिमाही में ₹2.93 करोड़ था। 

अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी की नेट रेवेन्यू 37.01% की बढ़ोतरी के साथ ₹158.37 करोड़ पहुंच गई, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह ₹115.59 करोड़ थी। इस दौरान ऑपरेटिंग खर्च भी बढ़कर ₹147.60 करोड़ रहा, जो साल-दर-साल आधार पर 36.49% की वृद्धि को दर्शाता है।

अन्य आय (Other Income) में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और यह 231.37% बढ़कर ₹1.69 करोड़ हो गई, जबकि दिसंबर 2024 की तिमाही में यह ₹0.51 करोड़ थी। वहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 44.56% की तेजी के साथ ₹10.77 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही में ₹7.45 करोड़ था। इसके साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) भी बढ़कर दिसंबर तिमाही में 5.43% पर पहुंच गया।

तिमाही के दौरान ब्याज खर्च सालाना आधार पर 59.18% बढ़कर ₹6.24 करोड़ रहा, जबकि टैक्स खर्च में 8.26% की गिरावट आई और यह ₹1.11 करोड़ पर आ गया।

सुदर्शन फार्मा के बारे में

सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Sudarshan Pharma Industries Ltd) विशेष रूप से फार्मास्युटिकल्स, केमिकल्स और हेल्थकेयर से जुड़े उत्पादों के निर्माण, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल है। 

कंपनी कस्टमाइज्ड केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट्स (APIs), और फॉर्मुलेशन्स का निर्माण करती है। यह फार्मा इंडस्ट्री के लिए कच्चे माल और तैयार दवाएं दोनों उपलब्ध कराती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
