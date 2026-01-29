scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSE पर लिस्टिंग की खबर से चमका ये स्मॉल कैप शेयर! ₹80 से कम वाले इस स्टॉक में दिखी तेजी

NSE पर लिस्टिंग की खबर से चमका ये स्मॉल कैप शेयर! ₹80 से कम वाले इस स्टॉक में दिखी तेजी

स्टॉक आज बीएसई पर 10:49 बजे तक 0.21% या 0.14 रुपये चढ़कर 66.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 1,364.60 करोड़ रुपये है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 29, 2026 11:02 IST

रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी आरडीबी इन्फ्रास्ट्रक्चर (RDB Infrastructure And Power Ltd) का शेयर आज हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। स्टॉक आज बीएसई पर 10:49 बजे तक 0.21% या 0.14 रुपये चढ़कर 66.93 रुपये पर कारोबार कर रहा था। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 1,364.60 करोड़ रुपये है। 

NSE पर कंपनी के शेयर को लिस्ट करने का विचार

हाल ही में कंपनी ने अपने शेयरधारकों को बताया था कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार, 03 फरवरी 2026 को होगी। इस बैठक में कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE) पर डायरेक्ट लिस्टिंग के लिए आवेदन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा और उसे मंजूरी दी जाएगी।

हाल ही में कंपनी ने सोलर एनर्जी सेक्टर में एंट्री करने का दिया था अपडेट

कंपनी ने हाल ही में अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया था कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सोलर एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी, Solar Agro-Parks Private Limited की इक्विटी शेयर कैपिटल का 70% हिस्सा सब्सक्राइब करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस डील के तहत कंपनी ₹10 फेस वैल्यू के 7,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करेगी, जिसकी कुल लागत ₹70,000 होगी। इस निवेश के बाद कंपनी की प्रस्तावित इकाई में 70% हिस्सेदारी और कंट्रोल होगा।

Solar Agro-Parks Private Limited 31 दिसंबर 2025 को इनकॉरपोरेट हुई है। फिलहाल, इस सब्सक्रिप्शन से जुड़ी राशि अभी RDB Infra द्वारा निवेश नहीं की गई है। Solar Agro-Parks Private Limited की ऑथराइज्ड कैपिटल ₹10 लाख है, जबकि पेड-अप कैपिटल ₹1 लाख है। कंपनी अभी नई है, इसलिए फिलहाल उसका टर्नओवर लागू नहीं है। 

कंपनी ने बताया कि यह अधिग्रहण रिन्यूएबल एनर्जी, खासकर सोलर एनर्जी में कारोबार को विस्तार और विविधता देने की रणनीति का हिस्सा है, जो टेंडर बिडिंग प्रक्रिया के तहत किया जा रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
