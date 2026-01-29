बाजार गिर रहा लेकिन इस शेयर में बैक टू बैक लगा 10% का अपर सर्किट! दहाड़ रहा है ₹50 से कम वाला ये स्टॉक
Penny Stock: गुरुवार को शेयर बाजार में जारी गिरावट के बीच, एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (MIC Electronics Ltd) के शेयर में 10% का अपर सर्किट लगा है। यह लगातार दूसरा दिन है जब स्टॉक में अपर सर्किट लगा है। इससे पहले बुधवार को भी शेयर अपर सर्किट पर बंद हुआ था।
1,032.25 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस कंपनी का शेयर आज 42.83 रुपये पर स्थिर है। सुबह 10:25 बजे तक कंपनी के 1,30,857 इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ है।
क्यों है तेजी?
इस तेजी के पीछे कंपनी द्वारा बीते बुधवार को दी गई एक बड़ी जानकारी है। कंपनी ने बताया कि उसे छत्तीसगढ़ सरकार के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। यह लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-22 में स्थित कॉमन फैसिलिटी सेंटर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कामों को लेकर जारी किया गया है।
इस प्रोजेक्ट में डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग के साथ-साथ एएमसी और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम शामिल है। इस ऑर्डर की कुल कीमत करीब 114.10 करोड़ रुपये है। कंपनी ने बताया कि एग्रीमेंट के समय शर्तें और नियम तय किए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय-सीमा 10 महीने रखी गई है।
1 हफ्ते में 20% चढ़ा स्टॉक
BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 19.80% प्रतिशत यानी करीब 20% चढ़ा है तो वहीं पिछले 1 महीने में स्टॉक लगभग सपाट रहा है। पिछले 6 महीने में शेयर 17 प्रतिशत गिरा है और पिछले 1 साल में 42 प्रतिशत टूटा है।
वहीं पिछले 3 साल में स्टॉक 255 प्रतिशत से अधिक और पिछले 5 साल में 3829 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।
MIC Electronics के बारे में
यह कंपनी एलईडी वीडियो डिस्प्ले, एलईडी लाइटिंग, रेलवे सिग्नलिंग और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर व इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काम करती है। इसके प्रोडक्ट और सर्विस खेल, परिवहन और विज्ञापन जैसे कई सेक्टरों में देश और विदेश में इस्तेमाल होते हैं।
भारत में कंपनी की खास पहचान भारतीय रेलवे के लिए पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम (PIS) उपलब्ध कराने के लिए है, जहां इसकी मजबूत मौजूदगी मानी जाती है।