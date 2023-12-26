scorecardresearch
Stocks To Watch: आज किन-किन स्टॉक्स पर रहेगी नजर

Motisons Jewellers शेयर मंगलवार को 55 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी शुरुआत करेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi, Dec 26, 2023 08:23 IST
Stocks To Watch
Adani Green Energy ने 1,799 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) के साथ एक बिजली खरीद समझौता सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह समझौता SECI द्वारा दिए गए पूरे 8,000 मेगावाट के विनिर्माण-लिंक्ड सौर टेंडर के लिए पावर ऑफटेक टाई-अप के पूरा होने का प्रतीक है।

Aurobindo Pharma यू.एस. स्थित इकाई यूजिया का 11-22 दिसंबर तक यू.एस. एफडीए द्वारा पूर्व-अनुमोदन निरीक्षण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 अवलोकन हुए।

Adani Power ऋणदाताओं द्वारा समाधान योजना को मंजूरी देने के बाद कंसोर्टियम को कोस्टल एनर्जी के समाधान पेशेवर से आशय पत्र प्राप्त हुआ है। 

Zydus Lifesciences यू.एस. एफडीए ने 14-22 दिसंबर तक अहमदाबाद में ज़ाइडस लाइफसाइंसेज की एपीआई साइट पर एक निरीक्षण किया, जो छह टिप्पणियों के साथ समाप्त हुआ। 

Bank of Baroda ने 30 करोड़ रुपये की लागत से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में अपनी हिस्सेदारी 5.56% से बढ़ाकर 8.51% कर दी है।

Talbros Automotive Components ने निप्पॉन लीकलेस टैल्ब्रोस में अपनी पूरी 40% हिस्सेदारी को निप्पॉन लीकलेस कॉर्प और लीकलेस गैस्केट को 81.80 करोड़ रुपये में विनिवेश और बिक्री को मंजूरी दे दी है। 

Rites ने परामर्श कार्य के लिए नॉर्थईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 

NHPC वित्तीय वर्ष 2023-24 या उससे आगे के दौरान किशनगंगा पावर स्टेशन या किसी अन्य पावर स्टेशन से 8-10 वर्षों तक फैले भविष्य के नकदी प्रवाह को एक ही किश्त में मुद्रीकृत करने के अपने इरादे की घोषणा करता है।

AstraZeneca Pharma आकलन वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विभाग से 14.1 करोड़ रुपये की कर मांग का खुलासा किया। 

Power Finance Corp कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स ने 70W वेल ग्लास ट्रेड श्रेणी में एक नया उत्पाद 'CAVELO' पेश किया है, जिसका उद्देश्य घरेलू बाजार की जरूरतों को पूरा करना है। 

Carysil एक्रिसिल यूएसए इंक, कैरीसिल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, यूनाइटेड ग्रेनाइट एलएलसी में 100% सदस्यता हित का अधिग्रहण पूरा करती है।

PNC Infratech घोषणा की कि उसकी सहायक कंपनी, पीएनसी उन्नाव हाईवेज़ को 1,602 करोड़ रुपये की एनएचएआई परियोजना के लिए 25 दिसंबर को एक अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 

Muthoot Microfinance शेयर मंगलवार को 291 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंजों पर आने के लिए तैयार हैं। 

Suraj Developers शेयर मंगलवार को 360 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंजों पर आने वाले हैं।

Motisons Jewellers शेयर मंगलवार को 55 रुपये प्रति शेयर के निर्गम मूल्य पर स्टॉक एक्सचेंजों पर अपनी शुरुआत करेंगे।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Dec 26, 2023