Walt Disney का भारतीय कारोबार खरीदेगा Reliance

डिज्नी के साथ मल्टी बिलियन डॉलर के इस डील के लिए कुछ महीने पहले गौतम अडाणी, सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म भी बात कर रहे थे। हालांकि अक्टूबर में डिज्नी ने इस डील की बात मुकेश अंबानी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला लिया था।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 25, 2023 16:49 IST
RIL Walt Disney के भारतीय कारोबार को खरीदने के लिए एक नॉन-बाइंडिंग टर्मशीट (एग्रीमेंट) साइन किया है
RIL Walt Disney के भारतीय कारोबार को खरीदने के लिए एक नॉन-बाइंडिंग टर्मशीट (एग्रीमेंट) साइन किया है

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) अमेरिकी मीडिया कंपनी Walt Disney के भारतीय कारोबार को खरीदने के लिए एक नॉन-बाइंडिंग टर्मशीट (एग्रीमेंट) साइन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RIL इस डील के जरिए डिज्नी की मिनिमम 51% हिस्सेदारी खरीदेगी। इसके बाद रिलायंस के पास भारत में सबसे बड़ा मीडिया और एंटरटेनमेंट बिजनेस की कमान होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह डील 51:49 की स्टॉक और कैश मर्जर होगी, जिसके अगले साल यानी 2024 के फरवरी तक पूरे होने की उम्मीद है। हालांकि रिलायंस इसके सभी रेगुलेटरी अप्रूवल्स और कॉमर्शियल जरूरतों को जनवरी तक पूरा करने की तैयारी कर रहा है। इस डील के बाद रिलायंस को डिज्नी स्टार बिजनेस में कंट्रोलिंग स्टेक्स मिल जाएंगे, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर यानी 83,163 करोड़ रुपए है।

Also Read: Vivo Money Laundering Case में तीन और लोग गिरफ्तार, अब तक कुल 7 गिरफ्तारी

डील पूरी होने के बाद डिज्नी की इस बिजनेस में केवल माइनॉरिटी स्टेक्स यानी मामूली हिस्सेदारी रह जाएगी। नॉन-बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें शामिल पार्टियां या कंपनियां डील के टर्म को मानने के कानूनी रूप से बाध्य नहीं होती हैं। इस एग्रीमेंट का पर्पज नेगोशिएशन प्रोसेस के दौरान डील में शामिल पार्टियों के इरादे को जाहिर करना है। अगर दोनों पार्टियां नॉन-बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के टर्म और कंडीशन पर सहमत हो जाती हैं, तो उसके बाद फाइनल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है। डिज्नी के साथ मल्टी बिलियन डॉलर के इस डील के लिए कुछ महीने पहले गौतम अडाणी, सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन और कुछ प्राइवेट इक्विटी फर्म भी बात कर रहे थे। हालांकि अक्टूबर में डिज्नी ने इस डील की बात मुकेश अंबानी के साथ आगे बढ़ाने का फैसला लिया था।

abhishek singh1
Dec 25, 2023