scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारVivo Money Laundering Case में तीन और लोग गिरफ्तार, अब तक कुल 7 गिरफ्तारी

Vivo Money Laundering Case में तीन और लोग गिरफ्तार, अब तक कुल 7 गिरफ्तारी

आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी ने पाया कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने टैक्स बचाने के लिए सेल्स से हुई अपनी इनकम का आधा हिस्सा (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए) चीन में ट्रांसफर किया। इसमें अवैध रूप से 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे गए थे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 25, 2023 16:37 IST
ED ने चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर Vivo से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है
ED ने चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर Vivo से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है

ED ने चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरर Vivo से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों लोगों को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत अरेस्ट किया गया है। इस मामले में अब गिरफ्तारियों की कुल संख्या 7 हो गई है। वहीं ED ने 7 दिसंबर को मामले में पहली चार्जशीट फाइल की थी। इन हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारियों में वीवो इंडिया के अंतरिम CEO होंग ज़ुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल शामिल हैं। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि तीनों आरोपियों को रविवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया और उन्हें तीन दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया।

advertisement

Also Read: Mercedes-Benz GLS Facelift 8 जनवरी हो होगी लॉन्च

इससे पहले अक्टूबर में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में चीनी नागरिक गुआंगवेन क्यांग उर्फ ​​एंड्रयू कुआंग, लावा इंटरनेशनल के MD हरिओम राय के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट राजन मलिक और नितिन गर्ग को गिरफ्तार किया था। करीब एक साल पहले एजेंसी ने देशभर में वीवो मोबाइल्स और उसकी 23 एसोसिएट कंपनीज की 48 लोकेशंस पर तलाशी ली थी। वीवो के प्रवक्ता ने कहा- 'हम अधिकारियों की मौजूदा कार्रवाई से बेहद चिंतित हैं। हाल की गिरफ्तारियां लगातार उत्पीड़न को दर्शाती हैं और इंडस्ट्री में अनिश्चितता का माहौल पैदा करती हैं। हम इन आरोपों को चुनौती देने के लिए सभी कानूनी तरीकों का उपयोग करने के लिए दृढ़ हैं। ED के अरोपों के मुताबिक, चीन को अवैध रूप से फंड ट्रांसफर करने के मकसद से भारत में 19 कंपनियां बनाई गईं। इसके अलावा आर्थिक मामलों की जांच एजेंसी ने पाया कि वीवो मोबाइल्स इंडिया ने टैक्स बचाने के लिए सेल्स से हुई अपनी इनकम का आधा हिस्सा (करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए) चीन में ट्रांसफर किया। इसमें अवैध रूप से 62,476 करोड़ रुपए चीन भेजे गए थे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 25, 2023