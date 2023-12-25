Mercedes-Benz GLS Facelift 8 जनवरी हो होगी लॉन्च

Mercedes-Benz भारत में नए साल की शुरुआत GLS Facelift की लॉन्चिंग के साथ करने की तैयारी कर रही है। ये कार 8 जनवरी, 2024 को लॉन्च की जाएगी। जर्मन ब्रांड की प्रमुख 7-सीटर SUV मर्सिडीज-बेंज GLS के फेसलिफ्ट मॉडल में नए फीचर्स के साथ एक्सटीरियर में कॉस्मेटिक अपग्रेड मिलेंगे। इसमें कैटलाना ब्राउन और बाहिया ब्राउन थीम वाले अपहोल्स्ट्री ऑप्शन भी दिए जाएंगे। ट्रिम ऑप्शन में हाई-ग्लॉस ब्राउन लिंडन वुड और मैनुफेक्टूर पियानो लैकर फ्लोइंग लाइन्स शामिल हैं। जीएलएस फेसलिफ्ट की कीमत 1.50 करोड़ रुपए (एक्स-शोरूम) होने की उम्मीद है। लॉन्च होने के बाद अपडेटेड मर्सिडीज बेंज GLS भारत में BMW X7, ऑडी क्यू8, वोल्वो XC90 और लैंड रोवर डिस्कवरी जैसी अन्य लक्जरी फ्लैगशिप SUV को टक्कर देगी। GLS फेसलिफ्ट में मौजूदा मॉडल की तुलना में ग्रिल में 4 हॉरिजोन्टल लावर्स को सिल्वर शैडो फिनिश दी गई है। ग्रिल के दोनों सिरों पर नए स्टाइल वाले LED हेडलैंप मिलेंगे। इसके अलावा कार में एयर इनलेट ग्रिल्स और हाई-ग्लॉस ब्लैक सराउंड के साथ एक न्यू डिजाइन फ्रंट बम्पर और नए टेल-लैंप शामिल हैं। टेल-लैंप में तीन नए होरीजोंटल ब्लॉक पैटर्न कार को एक नया लुक देते हैं।

इसके अलावा, नई GLS में हिमालय ग्रे कलर के नए 20-इंच के अलॉय व्हील लगाए गए हैं। फेसलिफ्टेड GLS के केबिन में और ज्यादा बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें सेंट्रल माउंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ड्राइवर के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जो 3 अलग-अलग डिस्प्ले मोड- क्लासिक, स्पोर्टी और डिस्क्रीट के साथ MBUX के लेटेस्ट वर्जन पर चलता है। इसके अलावा लग्जरी कार में नया 'ऑफ-रोड' मोड जोड़ा गया है, जो 360-डिग्री कैमरे से सामने के विजुअल स्क्रीन पर भेजेगा। ऑफ-रोड स्थितियों में मदद के लिए इसमें कंपनी का सिग्नेचर पारदर्शी बोनट मिलेगा। नई GLS में मौजूदा मॉडल की तरह ही समान पावरट्रेन ऑप्शन के साथ आएगी। इसके GLS 450 4Matic वैरिएंट में 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा और GLS 400d 4Matic में 3.0-लीटर का 6-सिलेंडर डीजल का ऑप्शन मिलेगा। दोनों इंजनों को 9-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ ट्यून किया गया है, जो मर्सिडीज के 4मैटिक ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम से चारों व्हील पर पावर भेजता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जर्मन ऑटोमोबाइल ब्रांड मर्सिडीज बेंज 2024 में भारत में 9 नए मॉडल लाएगी, जिसकी शुरुआत GLS फेसलिफ्ट से होगी। 2024 आने वाली नई मर्सिडीज कारों और SUV के स्पेसिफिकेशन की जानकारी जल्द ही समाने आएगी।