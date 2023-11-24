scorecardresearch
Stocks to Watch Today: किन शेयरों पर रहेगी आज नजर, कहां हैं कमाई के मौके?

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 24 नवंबर से एक्स-बायबैक शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अक्टूबर में 4,150 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 17,000 करोड़ रुपये के शेयरों की बायबैक को मंजूरी दी थी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Nov 24, 2023 09:14 IST
कंपनी ने सज्जन जिंदल के स्वामित्व वाले JSW ग्रुप की कंपनी JSW पेंट्स में 750 करोड़ रुपये का निवेश पूरा कर लिया है

यहां उन शेयरों पर एक नजर है जो आज खबरों में बने रह सकते हैं।

L&T फाइनेंस

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ 125 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है। एलएंडटी फाइनेंस ने कहा कि फंडिंग में एडीबी से 125 मिलियन डॉलर तक का ऋण मिलेगा।

अल्ट्राटेक सीमेंट

भारत के सबसे बड़े सीमेंट उत्पादक ने केसोराम इंडस्ट्रीज की सीमेंट परियोजना के अधिग्रहण में इंटरेस्ट जताया है और कंपनी में प्रमोटरों की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत शुरू की है। केसोराम इंडस्ट्रीज - जिसकी सीमेंट, टायर और ट्यूब, भारी रसायन और स्पन पाइप में मौजूदगी है - बिड़ला शक्ति ब्रांड के तहत सीमेंट बेचती है।

जेएसडब्ल्यू स्टील

कंपनी ने सज्जन जिंदल के स्वामित्व वाले JSW ग्रुप की कंपनी JSW पेंट्स में 750 करोड़ रुपये का निवेश पूरा कर लिया है। 

Also Read: Markets Today: Gift Nifty से सपाट ओपनिंग के संकेत, आईपीओ पर आज भी रहेगी नजर

BHEL

कंपनी को संरचना से संबंधित सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) का अनुपालन न करने पर 5,42,800/- रुपये का जुर्माना लगाने के लिए बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) से नोटिस प्राप्त हुआ है। 

एलटीआईमाइंडट्री

 कंपनी ने आने वाले क्वांटम युग के लिए डेटा ट्रांसमिशन को सुरक्षित करने के लिए लंदन में क्वांटम-सेफ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) लिंक लॉन्च किया है।

प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स

रियल एस्टेट फर्म ने बेंगलुरु के आईटी हब में एक ऊंची आवासीय परियोजना प्रेस्टीज ग्लेनब्रुक लॉन्च की है। इस विकास में 0.7 मिलियन वर्ग फुट के विकास योग्य क्षेत्र के साथ दो ऊंचे टावरों में 285 अपार्टमेंट शामिल हैं और इसमें 550 करोड़ रुपये की राजस्व क्षमता है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

कंपनी 24 नवंबर से एक्स-बायबैक शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी ने अक्टूबर में 4,150 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर 17,000 करोड़ रुपये के शेयरों की बायबैक को मंजूरी दी थी। इस बीच, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स (जीएनएफसी) भी आज से एक्स-बायबैक व्यापार करेगा।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
