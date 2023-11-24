Markets Today: Gift Nifty से सपाट ओपनिंग के संकेत, आईपीओ पर आज भी रहेगी नजर

वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को घरेलू शेयर सूचकांक सपाट स्तर पर खुलने की संभावना है। शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में गिरावट रही, क्योंकि सार्वजनिक अवकाश के कारण अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज रात भर बंद रहे। अमेरिकी डॉलर ने राहत की सांस ली जबकि कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहीं। आज फिर सभी की निगाहें एक्शन से भरपूर प्राइमरी बाजार पर होंगी जहां कई आईपीओ में निवेशकों की गहरी दिलचस्पी देखी जा रही है।

निफ्टी आउटलुक

शेयरखान के जतिन गेडिया ने कहा कि निफ्टी ने दैनिक चार्ट पर 19,850 के ऊपर पहुंचने का प्रयास किया। सूचकांक संरचना अभी भी सकारात्मक है और जब तक निफ्टी 19,700 से नीचे नहीं जाता है, कोई शार्ट टर्म में 19,930 के लक्ष्य की उम्मीद कर सकता है।

निफ्टी बैंक का आउटलुक

रुपीज़ी के शीर्शम गुप्ता ने कहा कि आरबीआई जोखिम मानदंड में बदलाव के कारण पिछले कुछ दिनों से निफ्टी बैंक निफ्टी की तुलना में अधिक मंदी में है। उन्होंने कहा, "कल इसे 200-डीएमए पर समर्थन मिला।

गिफ्ट निफ्टी नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है

एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर निफ्टी वायदा 10.50 अंक या 0.05 प्रतिशत की गिरावट के साथ 19,867.50 पर कारोबार कर रहा था, जो शुक्रवार को घरेलू बाजार के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत देता है।

एशियाई शेयरों की धीमी शुरुआत देखने को मिल रही है

वॉल स्ट्रीट से मार्गदर्शन की कमी के बीच शुक्रवार की सुबह एशियाई शेयरों में गिरावट रही, जो छुट्टी के कारण रात भर बंद रहा। जापान के बाहर एशिया-प्रशांत शेयरों में MSCI का सबसे बड़ा सूचकांक 0.51 प्रतिशत नीचे था। जापान का निक्केई 0.82 प्रतिशत उछला; ऑस्ट्रेलिया का ASX 200 0.39 प्रतिशत बढ़ा; न्यूज़ीलैंड का डीजे 0.22 प्रतिशत बढ़ा; चीन का शंघाई 0.29 प्रतिशत गिरा; हांगकांग का हैंग सेंग 1.57 प्रतिशत गिर गया; दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.31 प्रतिशत की गिरावट आयी।

वॉल स्ट्रीट शेयरों में आज फिर काम होगा

अमेरिकी स्टॉक शुक्रवार को व्यापार फिर से शुरू करेंगे क्योंकि वहां के स्टॉक सूचकांकों में रात भर थैंक्सगिविंग अवकाश मनाया गया। प्रमुख अमेरिकी सूचकांक बुधवार को इस आशावाद के साथ उच्च स्तर पर बंद हुए कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है और अर्थव्यवस्था अभी भी लचीली है। वैश्विक स्तर पर, विश्व इक्विटी बाजार गुरुवार को 2020 के अंत में सीओवीआईडी वैक्सीन की सफलता के बाद से अपने सबसे अच्छे महीने में शामिल हो गए, क्योंकि यूरोप ने एक और दूर-दराज़ चुनावी झटके को पचा लिया और ओपेक+ द्वारा अपनी सप्ताहांत बैठक स्थगित करने के बाद तेल में गिरावट आई।

F&O बैन में स्टॉक

मंगलवार, 21 नवंबर के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा 11 शेयरों को एफ एंड ओ सेगमेंट प्रतिबंध के तहत रखा गया है। नए अतिरिक्त नाम-बलरामपुर चीनी मिल्स और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन- चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, इंडियाबुल्स हाउसिंग सहित मौजूदा शेयरों में शामिल हो जाएंगे। फाइनेंस, इंडिया सीमेंट्स, मणप्पुरम फाइनेंस, डेल्टा कॉर्प, आरबीएल बैंक, हिंदुस्तान कॉपर, एमसीएक्स इंडिया और ज़ी एंटरटेनमेंट इंडिया। जिन कंपनियों के डेरिवेटिव अनुबंध बाजार-व्यापी स्थिति सीमा का 95 प्रतिशत पार कर जाते हैं, उन्हें एफएंडओ सेगमेंट में प्रतिबंध के तहत रखा जाता है।

एफपीआई ने 256 करोड़ रुपये की खरीदारी की

एनएसई के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि एफपीआई गुरुवार को 255.53 करोड़ के घरेलू शेयरों के शुद्ध खरीदार थे। दूसरी ओर, घरेलू संस्थागत निवेशक (डीआईआई) भारतीय इक्विटी में 457.39 करोड़ रुपये के शुद्ध विक्रेता बने।

डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे टूटा

एफआईआई आउटफ्लो और कमजोर स्थानीय इक्विटी के कारण गुरुवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 2 पैसे फिसलकर 83.34 (अनंतिम) पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा डीलरों ने कहा कि तेल की कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक की गिरावट और प्रमुख वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले अमेरिकी मुद्रा के निचले स्तर पर रहने से रुपये की गिरावट पर लगाम लगी।

