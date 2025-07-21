Gold, Silver Price Today: सोने का भाव चढ़ा, चांदी स्थिर- जानें 21 जुलाई 2025 का लेटेस्ट रेट

Gold Silver Rates Today : सोमवार 21 जुलाई को सोने की कीमतों में फिर से तेजी देखने को मिली है और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की रिटेल कीमत एक बार फिर से 1 लाख रुपये को पार कर गई है। हालांकि चांदी का भाव स्थिर रहा है।

दिल्ली में आज 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 110 रुपये महंगा हुआ है। वायदा कारोबार की बात करें तो यहां गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:33 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.52% या 505 रुपये की तेजी के साथ 98529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 5 सितंबर के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.34% या 380 रुपये चढ़कर 113330 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9879 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9049 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?