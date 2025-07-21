इस हफ्ते स्मॉलकैप स्टॉक Elitecon International के शेयर फोकस में रहेंगे। कंपनी QIP के जरिये फंड जुटाने की प्लानिंग कर रही है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर ने दोगुना रिटर्न दिया है। आज कंपनी के शेयर अपर सर्किट लगकर ₹131.25 प्रति शेयर हो गया।

QIP के जरिये जुटाएगी फंड

कंपनी QIP के जरिये ₹300 करोड़ तक की रकम जुटाने की प्लानिंग कर रही है। इसको लेकर कंपनी 25 जुलाई 2025 को मीटिंग करेगी।

अगर 25 जुलाई को होने वाली मीटिंग में QIP को मंजूरी मिलती है, तो कंपनी को ₹300 करोड़ की बड़ी रकम मिल जाएगी। इस पैसे से कंपनी अपने काम को और बढ़ा सकती है, नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकती है या कर्ज चुका सकती है। इससे कंपनी की ग्रोथ और शेयर की कीमत दोनों बढ़ने की उम्मीद है।

शेयर ने दिया बंपर रिटर्न

इस साल अब तक Elitecon ने अपने शेयरहोल्डर्स को तगड़ा फायदा दिया है। साल की शुरुआत से अब तक इसके शेयर में 1105% की बढ़ोतरी हो चुकी है। Elitecon का शेयर सिर्फ एक महीने में 128% चढ़ गया है। 3 महीने में इसमें 223% और 6 महीने में 853% की तेजी आई है।

कंपनी के जून तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक, 59.50% शेयर कंपनी के प्रमोटर्स के पास हैं, जबकि 40.50% हिस्सेदारी आम जनता के पास है।

शेयर स्प्लिट के बाद बढ़ी रफ्तार

कंपनी ने कुछ समय पहले स्टॉक स्प्लिट किया था। कंपनी ने हर 1 शेयर को 10 हिस्सों में बांटा। इसके बाद स्टॉक की फेस वैल्यू ₹10 से घटाकर ₹1 हो गई।

Elitecon International के बारे में

Elitecon एक तंबाकू उत्पाद बनाने वाली कंपनी है। इसके प्रोडक्ट सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि यूएई, सिंगापुर, हांगकांग और यूरोप के कई देशों में बिकते हैं। यानी ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है।