Jefferies, Morgan Stanley से लेकर HSBC ने सेट किया नया टारगेट, स्टॉक खरीदने से पहले रखें ध्यान
Share Price Target: अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। दिग्गज ब्रोकरेज फर्म Jefferies Morgan Stanley Nomura और HSBC ने कई शेयरों के टारगेट प्राइस को अपडेट किया है।
Brokerage Report: शेयर बाजार के दोनों सूचकांक लाला निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स (Sensex) और निफ्टी (Nifty) दोनों करीब 1 फीसदी गिर गए हैं। बाजार में आई गिरावट के बीच निवेशक मुनाफा कमाने वाले शेयर की तलाश कर रहे हैं। Jefferies, Morgan Stanley, Nomura और HSBC ने कई शेयर पर रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में ब्राकरेज ने नए स्टॉक प्राइस टारगेट (Share Price Target) की जानकारी दी है।
Axis Bank Share Price Target
Jefferies ने एक्सिस बैंक की रेटिंग को Buy किया है। वहीं, बैंक के शेयर का टारगेट प्राइस 1,450 रुपये किया है। फर्म ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का तिमाही नतीजा अनुमान के मुताबिक रहा है। बैंक को कम क्रेडिट लागत से फायदा हुआ है। एक्सिस बैंक ने बताया कि पिछले साल के चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 7,100 करोड़ रुपये रहा है।
Can Fin Homes Share Price Target
Can Fin Homes के शेयर पर Jefferies ने ₹900 का टारगेट सेट किया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी है। जेफरीज ने कहा कि कंपनी का PAT चौथी तिमाही में मामूली बढ़त के साथ ₹230 करोड़ रहा।
Laurus Labs Share Price Target
Laurus Labs पर जेफरीज की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज फर्म ने इस स्टॉक की रेटिंग को अंडरपरफॉर्म किया और टारगेट प्राइस ₹480 कर दिया।
SBI Cards Share Price Target
SBI Cards के शेयर को लेकर Morgan Stanley की रिपोर्ट आई है। मॉर्गन स्टेनली ने इस शेयर की रेटिंग को न्यूट्रल किया और टारगेट प्राइस बढ़ाकर ₹775 कर दिया। चौथी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट ऑफ्टर टैक्स 530 करोड़ रुपये रहा जो कि 15 फीसदी की बढ़त है।
Cyient Share Price Target
Cyient के शेयर पर मॉर्गन स्टेनली ने टारगेट प्राइस ₹1,260 कर दिया है। इसके अलावा रेटिंग भी अंडरवेट कर दिया है। फर्म ने कहा कि कंपनी के ग्रोथ को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। इसके अलावा मार्जिन रिकवरी में भी देरी है।
Tech Mahindra Share Price Target
Tech Mahindra पर जेफरीज और Nomura ने रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज फर्म ने स्टॉक की रेटिंग अंडरपरफॉर्म दी और टारगेट प्राइस ₹1,260 किया। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कंपनी का रेवेन्यू अनुमान से काफी कम है। वहीं, दूसरी तरफ Nomura ने शेयर की रेटिंग BUY रखी और टारगेट प्राइस 1,630 रुरये किया।
SBI Life Insurance Share Price Target
SBI Life Insurance पर भी जेफरीज और नोमुरा की रिपोर्ट आई है। दोनों फर्म ने शेयर की रेटिंग को BUY किया। जेफरीज ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का टारगेट प्राइस 2,000 रुपये सेट किया। वहीं दूसरी तरफ नोमुरा ने स्टॉक का टारगेट ₹1,800 किया।
Nestle India Share Price Target
Nomura ने Nestle India के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। फर्म ने कहा कि कंपनी के शेयर 2,680 रुपये तक जा सकते हैं। फर्म की रिपोर्ट के अनुसार नेस्ले इंडिया का ई-कॉमर्स और आउट-ऑफ-होम सेगमेंट में ग्रोथ जारी है।
Macrotech Developers Share Price Target
Macrotech Developers के शेयर पर नोमुरा की रिपोर्ट आई है। ब्रोकरेज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह दी और स्टॉक का टारगेट प्राइस 1,450 रुपये रखा। फर्म ने कहा कि कंपनी का EBITDA अनुमान से कम रहा है।
ACC Share Price Target
गौतम अडानी (Gautam Adani) की सीमेंट कंपनी ACC पर ब्रोकरेज फर्म नोमुरा की रिपोर्ट आई है। नोमुरा ने एसीसी के शेयर की रेटिंग को Reduce कर दिया है। इसके अलावा टारगेट प्राइस को भी घटाकर ₹1,920 रुपये किया है। फर्म की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी का EBITDA अनुमान से 4 फीसदी कम रहा है।
Rallis India Share Price Target
Rallis India के शेयर पर HSBC ने रिपोर्ट पेश किया है। फर्म ने कंपनी को Reduce रेटिंग दी और टारगेट प्राइस भी 210 रुपये सेट किया है। फर्म ने कहा कि कंपनी के तिमाही नतीजे कमजोर रहे हैं।