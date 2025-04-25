Ather Energy IPO GMP: लगातार गिर रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम! चेक करें लेटेस्ट जीएमपी, Price Band और Lot Size
ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy के आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। चेक करें लेटेस्ट जीएमपी
Ather Energy IPO GMP: Hero MotoCorp की सपोर्ट वाली ईवी स्कूटर निर्माता Ather Energy का आईपीओ आगामी 28 अप्रैल 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। हालांकि इससे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है।
प्राइमरी मार्केट में यह मेनबोर्ड आईपीओ 2 महीने के बाद आया है। पिछला मेनबोर्ड आईपीओ 14-18 फरवरी 2025 को Quality Power Electrical Equipments Limited का आया था।
चलिए जानते हैं Ather Energy के आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी क्या है और इस आईपीओ के अन्य डिटेल जैसे प्राइस बैंड, लॉट साइज, आईपीओ डेट इत्यादि क्या है?
Ather Energy IPO Dates
इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन सोमवार 28 अप्रैल 2025 को खुलेगा और बुधवार 30 अप्रैल 2025 को बंद होगा।
Ather Energy IPO Price Band
कंपनी ने इस आईपीओ का प्राइस बैंड 304-321 रुपये सेट किया है।
Ather Energy IPO Lot Size
इस आईपीओ का लॉट साइज 46 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13,984 रुपये का निवेश करना होगा।
Ather Energy IPO Registrar
इस आईपीओ का रजिस्ट्रार Link Intime India Private Ltd है। वहीं Axis Capital Limited, Hsbc Securities & Capital Markets Pvt Ltd, Jm Financial Limited, Nomura Financial Advisory And Securities (India) Pvt Ltd इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।
Ather Energy IPO Allotment Date
इस आईपीओ का अलॉटमेंट शुक्रवार 2 मई 2025 को हो सकता है।
Ather Energy IPO Listing Date
इस आईपीओ की लिस्टिंग मंगलवार 6 मई 2025 को हो सकती है।
Ather Energy IPO Latest GMP
ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी सिर्फ 5 रुपये है।
इस आईपीओ के जीएमपी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल को इस आईपीओ का जीएमपी 40 रुपये था, 23 अप्रैल को यह गिरकर 20 रुपये पर आ गया, 24 अप्रैल को यह और गिरकर 10 रुपये का आ गया और आज यानी 25 अप्रैल को इसका जीएमपी गिरकर 5 रुपये पर आ गया।