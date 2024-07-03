Stocks to Watch: महिंद्रा एंड महिंद्रा, ज़ोमैटो, डी-मार्ट, एचडीएफ़सी बैंक और आदि

बुधवार (3 जुलाई 2024) को भारतीय शेयर बाज़ार में एक ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। आज BSE Sensex 80,000 अंक के पार पहुँचा तो वहीं NSE Nifty50 भी 24,300 अंकों के क़रीब पहुँचा।

HDFC Bank: एचडीएफसी बैंक के हाल ही के स्वामित्व डेटा से पता चलता है कि FII होल्डिंग्स में मामूली कमी आई है और यह 54.83% पर आ गई है, जो शायद MSEI Index में वेटेज बढ़ाने का रास्ता खोल रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि FII प्रवाह $3 बिलियन से $4 बिलियन तक होगा, जो बैंकिंग दिग्गज के प्रति अच्छे निवेशक भावना को दर्शाता है।

YES Bank: यस बैंक ने एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जिसने FY25 की पहली तिमाही में ऋण और अग्रिमों को 14.8% बढ़ाकर 2.29 लाख बिलियन रुपये कर दिया। जमाराशि में साल दर साल 20.8% (2.64 लाख करोड़ रुपये) की वृद्धि हुई है, जो प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों के बीच अपने मुख्य परिचालन को मजबूत करने के बैंक के प्रयासों को दर्शाता है।

Avenue Supermarts: एवेन्यू सुपरमार्ट्स (डी-मार्ट) ने वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के लिए स्टैंडअलोन राजस्व में 18.4% की साल-दर-साल वृद्धि दर्ज की, जो कुल 13,711.87 करोड़ रुपये रही। जून 2024 तक 371 स्थानों पर खुलने के साथ, अस्थायी स्टोर बंद होने के बावजूद कंपनी की पहुंच बढ़ती जा रही है, जिससे खुदरा बाजार में प्रतिस्पर्धी ताकत के रूप में इसकी स्थिति मजबूत हुई है।

Hindustan Zinc: हिंदुस्तान जिंक वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा, जिसमें खनन धातु उत्पादन में साल दर साल 2% की वृद्धि हुई और यह 2.63 लाख टन हो गया। इसके अलावा, बिक्री योग्य धातु उत्पादन में 1% की वृद्धि हुई और यह 2.62 लाख टन हो गया, जो बदलती बाजार स्थितियों के सामने बेहतर परिचालन दक्षता दर्शाता है।

Mahindra and Mahindra (M&M): महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज ने Q1 FY25 के लिए संवितरण में 5% YoY वृद्धि की सूचना दी, जो कुल 12,730 करोड़ रुपये से अधिक थी। आर्थिक प्रतिकूलताओं के बावजूद, निगम ने जून 2024 में एक प्रभावशाली 95% संग्रह दक्षता बनाए रखी, जो ठोस जोखिम प्रबंधन विधियों का प्रदर्शन करती है।

Zomato: ज़ोमैटो फाइनेंशियल सर्विसेज ने RBI से NBFC (टाइप II) लाइसेंस के लिए अपना आवेदन वापस ले लिया है, जो उधार देने से दूर एक रणनीति परिवर्तन का संकेत देता है। यह कदम बदलते नियामक ढांचे और बाजार की परिस्थितियों के बीच कोर संचालन पर ज़ोमैटो के ध्यान के अनुरूप है।

Zee Enterprises: ज़ी म्यूजिक के मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में अनुराग बेदी की सेवानिवृत्ति एक नेतृत्व हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उमेश बंसल 2 जुलाई से नए कर्तव्यों को संभालेंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना और ज़ी एंटरटेनमेंट के कई व्यावसायिक समूहों के बीच तालमेल बढ़ाना है।

Britannia Industries: ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज ने Sunil Siddhharth Lalbhai और पूर्व RBI गवर्नर Urjit Patel को गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नामित किया है। शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन इन नियुक्तियों का उद्देश्य FMCG प्रमुख के अंदर शासन और रणनीतिक नियंत्रण में सुधार करना है।

Force Motors: फोर्स मोटर्स ने जून में कुल बिक्री में 3% की साल-दर-साल कमी दर्ज की, जो कुल 2,553 यूनिट रही। इसके बावजूद, ऑटोमेकर परिचालन बचत और ग्राहक खुशी को प्राथमिकता देते हुए बाजार की समस्याओं का सामना करना जारी रखता है।