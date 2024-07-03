Avenue Supermarts ने मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की, पहले तिमाही 18.4% बढ़कर 13,711.87 करोड़ पहुँची

D-Mart की मूल कंपनी Avenue Supermarts Limited ने 30 जून को समाप्त तिमाही के लिए परिचालन से स्टैंडअलोन राजस्व में 18.36% की उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 11,584.44 करोड़ रुपये की तुलना में 13,711.87 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

फाइलिंग में आंकड़ों का खुलासा

यह वृद्धि कुछ स्टोरों के अस्थायी रूप से बंद होने सहित परिचालन चुनौतियों के बावजूद हुई है। कंपनी ने Bombay Stock Exchange (BSE) के साथ एक नियामक फाइलिंग में इन आंकड़ों का खुलासा किया, जिसमें जोर दिया गया कि रिपोर्ट किए गए राजस्व की उसके वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा की जानी है। 30 जून तक, एवेन्यू सुपरमार्ट्स भारत के विभिन्न राज्यों में कुल 371 स्टोर संचालित करता था। हाल ही में जोड़े गए स्टोर में गुजरात के राजकोट में एक नया स्टोर शामिल है, हालांकि यह वर्तमान में ग्राहकों के लिए अस्थायी रूप से बंद है।

Radhakishan Damani

Radhakishan Damani और उनके परिवार द्वारा स्थापित और प्रवर्तित, D-Mart कई बाजारों में आवश्यक घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की पेशकश करने में माहिर है। इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ है, जो विविध उपभोक्ता आधार की सेवा करता है।

स्टैंडअलोन राजस्व

पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही में, एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 9,806.89 करोड़ रुपये का कम स्टैंडअलोन राजस्व दर्ज किया था, जो मौजूदा आर्थिक अनिश्चितताओं और परिचालन व्यवधानों के बावजूद साल-दर-साल पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। भविष्य की ओर देखते हुए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स अपनी बाजार उपस्थिति और परिचालन दक्षताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है। कंपनी का लचीला प्रदर्शन प्रतिस्पर्धी खुदरा परिदृश्य के बीच मजबूत राजस्व वृद्धि को बनाए रखते हुए चुनौतियों से निपटने की इसकी क्षमता को रेखांकित करता है। चल रहे विस्तार और रणनीतिक पहलों के साथ, एवेन्यू सुपरमार्ट्स खुदरा क्षेत्र में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करना जारी रखता है, अपने स्थापित ब्रांड और ग्राहक वफादारी का लाभ उठाकर सतत विकास को आगे बढ़ाता है।

निवेशक और बाजार विश्लेषक

निवेशक और बाजार विश्लेषक कंपनी के वित्तीय अपडेट और रणनीतिक कदमों की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष के शेष भाग में इसके परिचालन लचीलेपन और बाजार रणनीतियों के बारे में और अधिक जानकारी की उम्मीद कर रहे हैं।