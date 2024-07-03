Emcure Pharmaceuticals ने IPO से पहले निवेशकों की रुचि हासिल की

Emcure Pharmaceuticals ने अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की तैयारी के दौरान संस्थागत निवेशकों के बीच महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है। व्यवसाय ने 3 जुलाई को IPO खुलने से ठीक एक दिन पहले 2 जुलाई को शुरू किए गए एंकर बुक आवंटन के माध्यम से सफलतापूर्वक 582.6 करोड़ रुपये एकत्र किए, जिसकी आख़िरी तारीख़ 5 जुलाई थी। Abu Dhabi Investment Authority, Goldman Sachs और Morgan Stanley जैसे उल्लेखनीय विदेशी निवेशकों ने एंकर बुक से 71 करोड़ रुपये से अधिक के शेयर खरीदे। Emcure Pharmaceuticals ने इन एंकर निवेशकों को 1,008 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से 57,79,850 इक्विटी शेयर आवंटित करने की पुष्टि की है। SBI, HDFC, ICICI Prudential Life Insurance और अन्य जैसे प्रमुख घरेलू Mutual Funds ने एंकर बुक में सक्रिय रूप से भाग लिया। एमक्योर ने बताया कि एंकर निवेशक आवंटन का 48.72 प्रतिशत 29 योजनाओं में 16 म्यूचुअल फंड में गया।

एंकर निवेशकों की सूची

एंकर निवेशकों की सूची में SBI Life Insurance, HDFC Life Insurance, ICICI Prudential Life Insurance जैसे प्रसिद्ध ब्रांड के साथ-साथ Amundi Funds and Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund जैसी विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं। यह व्यापक निवेशक आधार एमक्योर के फार्मास्युटिकल उद्योग की विकास संभावनाओं में विश्वास को दर्शाता है।

1,952.03 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य

Emcure Pharmaceuticals अपने आईपीओ के जरिए कुल 1,952.03 करोड़ रुपये जुटाने के लक्ष्य में है। इसमें नए शेयर जारी करने के लिए 800 करोड़ रुपये और प्रमोटर Satish Ramanlal Mehta, Sunil Rajanikant Mehta, Namita Vikas Thapar, and Samit Satish Mehta सहित मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के जरिए 1,152.03 करोड़ रुपये शामिल हैं।

आईपीओ का मूल्य बैंड

आईपीओ का मूल्य बैंड 960 रुपये से 1,008 रुपये प्रति शेयर के बीच स्थापित किया गया है, जिसका लक्ष्य निवेशकों के विविध समूह को आकर्षित करना है। इसके अलावा, व्यवसाय ने अपने कर्मचारियों के लिए 1,08,900 इक्विटी शेयर आरक्षित किए हैं, जिन्हें अंतिम निर्गम मूल्य की तुलना में 90 रुपये प्रति शेयर की कम कीमत पर बेचा जा रहा है। आईपीओ प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाले बुक-रनिंग लीड मैनेजर्स में Kotak Mahindra Capital Company, Axis Capital, Jefferies India, and JP Morgan India शामिल हैं। उनका सहयोग पेशकश के प्रबंधन और मजबूत निवेशक भागीदारी हासिल करने के लिए एमक्योर के रणनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

बाजार में मजबूत स्थिति

Emcure medicine, जो generic medicine के बाजार में अपनी मजबूत स्थिति के लिए जानी जाती है, आईपीओ से प्राप्त राजस्व का उपयोग अपनी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सुधार करने और अपने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन को बढ़ाने के लिए करना चाहती है। कंपनी के विकास पथ और मजबूत संस्थागत निवेशक समर्थन सार्वजनिक बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी के रूप में अनुकूल गति का संकेत देते हैं।

जैसे-जैसे आईपीओ सामने आता है, बाजार पर्यवेक्षकों को उम्मीद है कि एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्युटिकल उद्योग में एक बेंचमार्क बनाएगी, जो दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी स्थापित प्रतिष्ठा और निवेशक विश्वास का उपयोग करेगी।

एंकर बुक आवंटन

एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स का सफल एंकर बुक आवंटन संस्थागत निवेशकों के लिए कंपनी के आकर्षण को प्रदर्शित करता है, संभावित आईपीओ के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और प्रतिस्पर्धी फार्मास्युटिकल बाजार में इसकी स्थिति की पुष्टि करता है।