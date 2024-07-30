Stocks To Watch: इन कंपनियों के शेयरों पर रहेगी आज निवेशकों की नज़र - जानिए

GIFT Nifty में मंगलवार को 70 अंकों या 0.28% की गिरावट के साथ 24,882.50 पर कारोबार हुआ, जो घरेलू सूचकांकों NSE Nifty 50 और BSE Sensex के लिए नकारात्मक शुरुआत का संकेत है। सोमवार को NSE Nifty 50 ने 1.25 अंकों या 0.01% की बढ़त के साथ 24,836 पर बंद किया, जबकि BSE Sensex 23 अंकों या 0.03% की वृद्धि के साथ 81,355.84 पर बंद हुआ।

Tata Steel: टाटा स्टील ने अपने सिंगापुर स्थित शाखा में 875 मिलियन डॉलर में 5.57 अरब इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया। मई में, टाटा स्टील के बोर्ड ने T Steel Holdings Pte Ltd (TSHP) में एक या एक से अधिक किश्तों में शेयरों की सदस्यता के माध्यम से पूंजी का निवेश करने की मंजूरी दी थी।

Bharti Airtel: भारती एयरटेल ने सोमवार को कहा कि वह 5G नेटवर्क पर बढ़ती ट्रैफिक मांग को पूरा करने के लिए 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड में अपने मौजूदा 4G स्पेक्ट्रम का पुनः उपयोग कर रहा है। स्पेक्ट्रम का पुनः उपयोग करने का मतलब है कि आवृत्ति का उपयोग एक अन्य तकनीक (इस मामले में 5G) के लिए किया जा रहा है।

RVNL: रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) ने हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय क्षेत्र में वितरण अवसंरचना के विकास के लिए सबसे कम बोली लगाई है। यह आदेश 739.07 करोड़ रुपये का है।

Kansai Nerolac Paints: कंसाई नीरोलैक पेंट्स ने अपने वित्तीय पहले तिमाही के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का लाभ 68.7% घटकर 230.83 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में यह 738 करोड़ रुपये था। कंपनी ने संचालन से राजस्व 2133.06 करोड़ रुपये दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 2156.80 करोड़ रुपये से थोड़ा कम है।

HPCL: HPCL ने वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में ₹355.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹6,203.9 करोड़ के लाभ की तुलना में 94.2% की गिरावट है। यह गिरावट मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पादों के कमजोर विपणन मार्जिन और कम रिफाइनिंग मार्जिन के कारण हुई है।

PNB Housing Finance: PNB Housing Finance में Carlyle Group की Quality Investment Holdings PCC अपने हिस्से का 6.4% तक divest करने की योजना बना रही है। यह ब्लॉक डील ₹1,255.6 करोड़ की होगी, जिसमें प्रति शेयर ₹755 का फ्लोर प्राइस निर्धारित किया गया है। इस कंपनी का प्रदर्शन इस साल अपेक्षाकृत कमजोर रहा है, जिसमें स्टॉक में केवल 1.2% की वृद्धि हुई है।

Colgate-Palmolive: Colgate-Palmolive ने वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में ₹364 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹273.7 करोड़ था। यह 33% की वृद्धि दर्शाता है और CNBC-TV18 के अनुमान से भी अधिक है, जिसने ₹332 करोड़ के लाभ की भविष्यवाणी की थी।

ACC: ACC ने पहली तिमाही में ₹359.7 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹466 करोड़ की तुलना में 22.8% की गिरावट है। कंपनी की कुल आय ₹5,154.9 करोड़ रही, जो कि CNBC-TV18 के अनुमान से अधिक है, लेकिन लाभ में कमी ने निवेशकों को चिंतित किया है।

Kalpataru Projects: Kalpataru Projects ने जून 2024 की तिमाही में ₹84 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹113 करोड़ की तुलना में 26% की गिरावट है। हालांकि, कंपनी की कुल आय ₹4,609 करोड़ रही, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी है।

KEI Industries: KEI Industries ने वित्तीय वर्ष 2024 की पहली तिमाही में ₹150.2 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही में ₹121 करोड़ था, जो 23.8% की वृद्धि दर्शाता है।

Pfizer: Pfizer ने भी 61.2% की वृद्धि के साथ ₹150.7 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जबकि Jindal Saw ने 66.7% की वृद्धि के साथ ₹441.1 करोड़ का लाभ हासिल किया है।