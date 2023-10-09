Stocks In News Today: आज किन शेयरों पर रहेगी नजर, बाज़ार खुलने से पहले देखिए ख़बरों वाले शेयर
Tata Steel कंपनी ने सितंबर तिमाही में इस कंपनी का घरेलू प्रोडक्शन वॉल्यूम 4% बढ़कर 4.99 Mt रही। जबकि, घरेलू डिलीवरी वॉल्यूम 41.8% घटकर 4.82 Mt रहा। जबकि, यूरोप प्रोडक्शन वॉल्यूम 217.1% घटकर 1.99 Mt पर रहा। यूरोप डिलीवरी वॉल्यूम 4.3% घटकर 1.79 Mt पर रहा है।
बाज़ार के उतार-चढ़ाव के बीच घरेलू शेयर बाजार के लिए आज ग्लोबल बाजार से निगेटिव संकेत मिल रहे हैं। Israel हमले को लेकर भी बाज़ारो में असर देखने को मिलेगा। ऐसे बाज़ार में आज किन शेयरों पर सबकी नजर रहने वाली है। आज कई कंपनियों के शेयर में काफी असर देखने को मिल सकता है।
TCS: देश के सबसे बड़ी आईटी कंपनी ने कहा है कि 11 अक्टूबर को बोर्ड शेयर बायबैक के प्रस्तवा पर विचार करेगा। ये कंपनी जुलाई - सितंबर तिमाही और अप्रैल - सितंबर छमाही के नतीजे इसी दिन जारी करने वाली है।
Reliance Industries: Abu Dhabi Investment Authority की सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल वेंचर में 4,966.80 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। निवेश की ये रकम 8.381 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी वैल्यू पर हुआ है। इस ट्रांजैक्शन के बाद कंपनी में ADIA की हिस्सेदारी 0.59% होगी।
Titan: ज्वेलरी-घड़ियों से लेकर आईवियर कारोबार करने वाली कंपनी ने बिजनेस अपडेट में कहा है कि सालाना आधार पर आय में 20% की ग्रोथ हुई है। इसमें से ज्वेलरी कारोबारी में 19%, वॉच और वियरेबल्स में 32% और आईकेयर कारोबार में सालाना आधार पर 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। इमर्जिंग कारोबार में सालाना आधार पर 29% की ग्रोथ दिखी है। जबकि, CaratLane में सालाना आधार पर 45% की ग्रोथ रही है।
Bank of Baroda: सितंबर तिमाही में सरकारी क्षेत्र के इस बैंक का कुल कारोबार 22 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। सालाना आधार पर इसमें 15.88% की ग्रोथ रही है। कुल एडवांस सालाना आधार पर 17.43% बढ़कर 10.25 लाख करोड़ रुपए रहा। जबकि, डिपॉजिट सालाना आधार पर 14.63% बढ़कर 12.49 लाख करोड़ रुपए पर रहा।
Biocon : कंपनी ने Juno Pharmaceuticals के साथ करार किया है। Juno Pharmaceuticals कनाडा की स्पेश्यालिटी फार्मा कंपनी है। दोनों कंपनियों के बीच ये करार Liraglutide फॉर्मुलेशन के कमर्शियलाइजेशन के लिए करार हुआ है। इस दवा का इस्तेमाल टाइप-2 डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए होता है।
Metropolis Healthcare : पैथोलॉजी लैब्स और डायग्नोस्टिक सेंटर चलाने वाली इस कंपनी का कारोबार कारोबारी आय सालाना आधार पर 13% बढ़ा है। इसमें Hi-Tech भी शामिल है, लेकिन Covid से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं शामिल हैं। आय में ये ग्रोथ मोटे तौर पर मजबूत वॉल्यूम के दम पर देखने को मिली है।
Prestige Estates : सितंबर तिमाही में इस रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी की साल-दर-साल बिक्री ग्रोथ 102% बढ़कर 7,092.6 करोड़ रुपए रही है। तिमाही कलेक्शन सालाना आधार पर 1% बढ़कर 2,639.8 करोड़ रुपए रही है।
