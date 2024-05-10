Stocks in News Today: टाटा मोटर्स, बीपीसीएल, रिलैक्सो, एबॉट इंडिया, इंटेलेक्ट डिजाइन, सिप्ला और सूर्योदय एसएफबी

चुनाव से जुड़ी अनिश्चितता के कारण, F&O अनुबंधों की साप्ताहिक समाप्ति के बीच गुरुवार को भारतीय शेयर बाज़ारों में भारी गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 1,062.22 अंक या 1.45% गिरकर 72,404.17 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 इंडेक्स 345 अंक या 1.55% गिरकर 21,957.50 पर बंद हुआ। शुक्रवार, 10 मई, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर चर्चा में रह सकते हैं:

Q4 परिणाम आज : टाटा मोटर्स, एबीबी इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आयशर मोटर्स, सिप्ला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, थर्मैक्स, कल्याण ज्वैलर्स इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, आरती इंडस्ट्रीज, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स, पीरामल फार्मा, डॉ लाल पैथलैब्स, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और अन्य मार्च 2024 तिमाही के लिए घोषणा करेंगे।

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन: तेल विपणन कंपनी ने Q4FY24 में 4,789.57 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 30 प्रतिशत कम है। इसी अवधि में परिचालन से इसका राजस्व घटकर 1.32 लाख करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की।

ब्रिगेड एंटरप्राइजेज: रियल एस्टेट कंपनी ने बेंगलुरु में ओल्ड मद्रास रोड पर स्थित एक प्रमुख भूमि पार्सल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना 4.6 एकड़ में फैली हुई है, और आवासीय परियोजना की कुल विकास क्षमता लगभग 0.69 मिलियन वर्ग फीट होगी, जिसका सकल विकास मूल्य 660 करोड़ रुपये होगा।

रिलैक्सो फुटवियर: रिलैक्सो फुटवियर ने Q4FY24 में 61.4 करोड़ रुपये का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो कि पिछले साल की तुलना में 3 प्रतिशत कम है। इसी अवधि में कंपनी का राजस्व 2.3% घटकर 747.2 करोड़ रुपये रह गया। तिमाही में एबिटा 120.4 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल की तुलना में 117.9% अधिक है। कंपनी ने वित्त वर्ष 24 के लिए 3 रुपये प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है।

एबॉट इंडिया: फार्मा फर्म ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही में 24 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 287 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया। कंपनी का राजस्व 7 प्रतिशत बढ़कर 1,439 करोड़ रुपये हो गया। एबॉट इंडिया के बोर्ड ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपये के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 410 रुपये का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की, जो शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है।

इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना: आईटी समाधान प्रदाता का शुद्ध लाभ मार्च 2024 तिमाही में सालाना आधार पर 19.5% घटकर 72.92 करोड़ रुपये रह गया, जबकि राजस्व 1 प्रतिशत घटकर 612 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी के बोर्ड ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 3.50 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

सोलारा एक्टिव फार्मा साइंसेज: फार्मा कंपनी ने 449.95 करोड़ रुपये जुटाने के लिए राइट्स इश्यू को मंजूरी दी है। राइट्स शेयरों की कीमत 375 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है। यह इश्यू 28 मई, 2024 को खुलेगा और 11 जून, 2024 को बंद होगा।

गोपाल स्नैक्स: हाल ही में सूचीबद्ध एथनिक स्नैक निर्माता का शुद्ध लाभ जनवरी-मार्च 2024 तिमाही में 4.15% घटकर 26.11 करोड़ रुपये रह गया। हालांकि, मार्च 2024 को समाप्त तिमाही में इसका राजस्व 6.6% बढ़कर 358 करोड़ रुपये हो गया।

सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक: निजी ऋणदाता ने मार्च 2024 तिमाही में शुद्ध लाभ में 56.3% की वृद्धि के साथ 60.8 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। मार्च तिमाही में सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियाँ (GNPA) घटकर 2.94% रह गईं, जबकि प्रावधान 51.5 करोड़ रुपये के मुकाबले 48.2 करोड़ रुपये रहे।