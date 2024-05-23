Stocks in News: गो डिजिट, आईटीसी, ग्रासिम, इंडिगो, अडानी एनर्जी, नाइका, ग्लैंड फार्मा और टोरेंट पावर

आज चौथी तिमाही के परिणाम: आईटीसी, इंटरग्लोब एविएशन, यूएनओ मिंडा, पेज इंडस्ट्रीज, फोर्टिस हेल्थकेयर, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, बेयर क्रॉपसाइंसेज, श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेलो वर्ल्ड, सीईएससी, फिनोलेक्स केबल्स, कॉनकॉर्ड बायोटेक, होनासा कंज्यूमर, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, केपीआई ग्रीन एनर्जी, तेगा इंडस्ट्रीज, जेके लक्ष्मी सीमेंट, पुरवणकारा और पीसीबीएल उन कंपनियों में शामिल हैं जो आज बाद में अपनी तिमाही आय की घोषणा करेंगी।

ग्रासिम इंडस्ट्रीज: आदित्य बिड़ला समूह की इस कंपनी ने मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 39% की वृद्धि दर्ज की, जो असाधारण मदों को छोड़कर 1,908 करोड़ रुपये हो गई। समीक्षाधीन अवधि में परिचालन से इसका राजस्व 13% बढ़कर 37,727 करोड़ रुपये हो गया। मार्च तिमाही के लिए एबिटा 27% बढ़कर 6,196 करोड़ रुपये रहा।

एफएसएन ई-कॉमर्स वेंचर्स: सौंदर्य और फैशन रिटेलर नाइका के संचालक ने मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही के दौरान अपने समेकित शुद्ध लाभ में 187% की वृद्धि के साथ 6.9 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से इसका राजस्व 28% बढ़कर 1,668 करोड़ रुपये हो गया।

ग्लैंड फार्मा: फार्मास्यूटिकल्स ने जनवरी-मार्च 2024 की अवधि के लिए समेकित शुद्ध लाभ में 145 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि 192.4 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का राजस्व 96% बढ़कर 1,537.5 करोड़ रुपये रहा। मार्च 2024 तिमाही में एबिटा दोगुना से अधिक बढ़कर 358.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा मार्जिन 23% रहा।

ऑयल इंडिया: तेल एवं गैस कंपनी ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के चालू होने के बाद अपनी नुमालीगढ़-सिलीगुड़ी उत्पाद पाइपलाइन के माध्यम से अतिरिक्त पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए अपनी सहायक कंपनी नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ एक नए दीर्घकालिक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

जुबिलेंट फूडवर्क्स: फास्ट-फूड चेन के संचालक ने मार्च 2024 को समाप्त चौथी तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि दर्ज की, जो असाधारण आइटम लाभ से मदद मिली। तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 23.85 प्रतिशत बढ़कर 1,572.79 करोड़ रुपये हो गया।

अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस: अडानी समूह की कंपनी के निदेशक मंडल की 27 मई को बैठक होने वाली है, जिसमें निजी प्लेसमेंट, योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट, तरजीही मुद्दे या किसी अन्य तरीके से धन जुटाने पर विचार किया जाएगा।

टोरेंट पावर: यूटिलिटी फर्म ने मार्च 2024 तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 7.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो मुख्य रूप से उच्च व्यय के कारण 447 करोड़ रुपये रहा। एक साल पहले की समान तिमाही में कुल व्यय बढ़कर 6,008.14 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी के बोर्ड ने 4 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

ऑलकार्गो लॉजिस्टिक्स: लॉजिस्टिक्स फर्म की सहायक कंपनी ECU वर्ल्डवाइड NV ने फेयर ट्रेड GmbH शिफार्ट, हैंडल अंड लॉजिस्टिक्स में शेष 25 प्रतिशत हिस्सेदारी 2.9 मिलियन यूरो में हासिल कर ली है। इस अधिग्रहण के साथ, ECU वर्ल्डवाइड NV के पास अब फेयर ट्रेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी है, जिसने पहले नवंबर 2022 में 75 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की थी।

पेट्रोनेट एलएनजी: भारत की सबसे बड़ी तरलीकृत प्राकृतिक गैस आयातक ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में साल-दर-साल 24% की वृद्धि दर्ज की, जो 734.07 करोड़ रुपये थी। परिचालन से इसका राजस्व चौथी तिमाही में मामूली गिरावट के साथ 13,793.16 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के निदेशक मंडल ने 3 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की।

