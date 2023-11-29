Stock to Watch: आज के खबरों वाले शेयर

Bharat Heavy Electricals: BHEL और Electricité de France S.A.(EDF), एक फ्रांसीसी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी और दुनिया भर में सबसे बड़े परमाणु ऑपरेटर, ने जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थानीय सामग्री को अधिकतम करने के अवसर का पता लगाने के लिए एक सहयोग ज्ञापन (MoC) पर हस्ताक्षर किए हैं। 6×1650 मेगावाट भारत में एनपीसीआईएल द्वारा स्थापित किया जाएगा, कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा।

Zomato: रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, चीनी भुगतान समूह अलीपे ने भारतीय खाद्य वितरण दिग्गज ज़ोमैटो (ZOMT.NS) में अपनी 3.4% हिस्सेदारी भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर ब्लॉक डील के माध्यम से लगभग 400 मिलियन डॉलर में बेचने की योजना बनाई है। रॉयटर्स द्वारा देखी गई टर्म शीट से पता चलता है कि एंट ग्रुप के स्वामित्व वाली Alipay, सौदे में अपनी पूरी 3.44% हिस्सेदारी बेच देगी।

Tata Power: कंपनी की सहायक कंपनी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को एसजेवीएन से 200 मेगावाट की फर्म और डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी (एफडीआरई) परियोजना मिली। टाटा पावर ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि एफडीआरई चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति प्रदान करता है और नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) और ऊर्जा भंडारण दायित्व (ईएसओ) को पूरा करने में डिस्कॉम का समर्थन करता है।

Siemen: कंपनी ने पिछले साल की तुलना में सितंबर तिमाही में शुद्ध लाभ में 36% की वृद्धि के साथ 534 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की, मुख्य रूप से उच्च राजस्व के कारण। कंपनी के एक बयान में कहा गया है कि कंपनी, जो अक्टूबर से सितंबर वित्तीय वर्ष का अनुसरण करती है, ने एक साल पहले 392 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।

Indian Renewable Energy Development Agency: IREDA के शेयर आज शेयर बाजार में अपनी शुरुआत करने वाले हैं।

JSW Steel: कंपनी ने विनियमन 13.1 के तहत फॉर्म एफसी-जीपीआर दाखिल करने में देरी के लिए किए गए एक कंपाउंडिंग आवेदन के जवाब में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्ववर्ती जेएसडब्ल्यू इस्पात स्पेशल प्रोडक्ट्स लिमिटेड (जेआईएसपीएल) पर लगाए गए 2,79,718 रुपये के जुर्माने का भुगतान किया है। (2) फेमा विनियम 2017, भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को शेयर जारी करने के संबंध में, कंपनी ने नियामक फाइलिंग में कहा।

Canara Bank: आरबीआई ने बैंक को अपनी असूचीबद्ध सहायक कंपनी कैनबैंक फैक्टर्स में अपनी हिस्सेदारी (70%) बेचने की मंजूरी दे दी है। बैंक इसके संबंध में प्रक्रियाओं की खोज/मूल्यांकन कर रहा है। केनरा बैंक के पास अपनी असूचीबद्ध सहायक कंपनी, कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज (सीसीएसएल) में 69.14% शेयर हैं और वह अन्य शेयरधारकों यानी बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) और डीबीएस बैंक इंडिया (डीबीआईएल) के शेयर खरीदने का प्रस्ताव रखता है। बैंक ने एक नियामक फाइलिंग में कहा, केनरा बैंक बैंक के क्रेडिट कार्ड और अन्य डिजिटल उत्पाद पोर्टफोलियो को सीसीएसएल में स्थानांतरित करने की भी संभावना तलाश रहा है।