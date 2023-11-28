इस देश ने चीन के साथ खेल कर दिया!

scorecardresearch
Newsकारोबारइस देश ने चीन के साथ खेल कर दिया!

फॉक्सकॉन भारत में 1.6 बिलियन डॉलर यानी 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रहा है। ये निवेश कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर होगा। इस निवेश की जानकारी ताइवान में एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया और कुछ खास डिटेल नहीं दी गई है।

UPDATED: Nov 28, 2023 20:30 IST
कॉन्ट्रैक्ट पर इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी फॉक्सकॉन ने भारत को फायदा और चीन को जबरदस्त झटका दिया है। फॉक्सकॉन बड़े पैमाने पर भारत में निवेश की तैयारी कर रही है। Apple के लिए आईफोन बनाने वाली इस कंपनी की भारत के साथ बढ़ती करीबी से चीन को बड़ा झटका दे दिया है। ताइवानी कंपनी होन हाई जिसे फॉक्सकॉन के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी भारत में भारी-भरकम निवेश करने जा रही है। कितना बड़ा होगा ये निवेश और कंपनी इतना बड़ा निवेश क्यों करने जा रही है? आइये जानते हैं।

फॉक्सकॉन और दूसरी ताइवानी कंपनियां अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ने के कारण दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर के चलने पर ज्यादातर कंपनियां चीन के बाहर अपने कारोबार को बढ़ाने का काम कर रही हैं। फॉक्सकॉन का लगभग आधा रेवेन्यू एप्पल के साथ बिजनेस से आता है। कंपनी कई वर्षों से भारत में आईफोन और दूसरे प्रोडक्ट बना रही है। भारत में अपना कारोबार लगातार बढ़ाना चाहती है। ये कंपनी भारत में कई प्रोडक्ट भी बना रही है। जिसमें एप्पल का लेटेस्ट फोन आईफोन 15 भी शामिल है।फॉक्सकॉन भारत में 1.6 बिलियन डॉलर यानी 13 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करने की योजना बना रहा है। ये निवेश कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को लेकर होगा। इस निवेश की जानकारी ताइवान में एक एक्सचेंज फाइलिंग में बताया गया और कुछ खास डिटेल नहीं दी गई है। केवल यह कहा गया कि निवेश ऑपरेशनल जरूरतों को लेकर किया जा रहा है। कंपनी के एक प्रवक्ता ने यह कहने से इनकार कर दिया कि नई फैसिलिटी कहां होगी और वे क्या बनाएंगे?

फॉक्सकॉन का लगभग आधा रेवेन्यू एप्पल के साथ बिजनेस से आता है।
फॉक्सकॉन की कई फैक्ट्री भारत में चल रही हैं। फॉक्सकॉन के 9 प्रोडक्शन कैम्पस में 30 से ज्यादा फैक्ट्री है जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं। कंपनी को इससे सालाना 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा रेवेन्यू हासिल होता है। इससे पहले इसी साल अगस्त महीने में कर्नाटक सरकार ने ये ऐलान किया था कि फॉक्सकॉन राज्य में 600 मिलियन डॉलर के निवेश से दो कॉम्पोनेंट फैक्ट्री का निर्माण करेगा। इसमें से एक प्लांट में आईफोन के लिए मैकेनिकल इनक्लोजर तैयार किया जाएगा। साथ ही अप्लायड मटेरियल्स के साथ मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तैयार किया जाएगा। मौजूदा समय में यूएस और चीन के बीच काफी तनाव देखने को मिल रहा है। जिसका फायदा भारत को मिलना शुरू हो गया है। यही वजह है कि एपल ने अपने कारोबार को चीन से समेटना शुरू कर दिया है। अपने कारोबार को भारत में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। वहीं ताइवान भी चीन आक्रामक रवैये से बहुत ज्यादा परेशान है वो आए दिन ताइवान की सीमा पर अपने लड़ाकू विमान भेजता रहता है। यही वजह है कि कई ताइवानी कंपनियां सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए चीन को छोड़कर भारत की ओर मूव कर रही हैं। अगर रफ्तार यही रही तो जल्द ही भारत दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बन जाएगा जो कभी चीन हुआ करता था।

Published On:
Nov 28, 2023