Stock to BUY: मौसम विभाग के अनूसार इस बार मानसून समय से पहले आएगा। हर बार मानसून के समय कृषि और केमिकल सेक्टर के जुड़े शेयर फोकस में रहते हैं जहां मोटी कमाई के मौके होता है। इसी कड़ी में घरेलू ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) ने आज BSE 500 इंडेक्स में शामिल इस केमिकल सेक्टर की कंपनी के शेयर को खरीदने की सलाह दी है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ब्रोकरेज का अनुमान है कि आने वाले 3-6 महीनों में शेयर 10% चढ़ सकता है। जिस शेयर की आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Aarti Industries Ltd).

Aarti Industries पर Axis Securities की राय

ब्रोकरेज ने आज अपनी रिपोर्ट में इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि क्षमता विस्तार के कारण वॉल्यूम बढ़ने, नए प्रोडक्ट बनाने, ऑपरेटिंग लेवरेज और कॉस्ट ऑपटीमाइजेशन के कारण इस शेयर पर दांव लगाया गया है।

ब्रोकरेज ने अपने रिपोर्ट में कहा कि Q4FY25 में, कंपनी ने चल रही विस्तार परियोजनाओं के लिए लगभग 352 करोड़ रुपये का Capex लगाया।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि FY26 के लिए नियोजित इसकी ज़ोन IV प्रोजेक्ट की चरणबद्ध कमीशनिंग से FY27 तक इसके बहुउद्देशीय विनिर्माण प्लेटफॉर्म को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

एक्सिस सिक्योरिटीज ने आज अपने रिपोर्ट में कहा कि कंपनी नए प्रोडक्ट के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर एथिलेशन वैल्यू चेन के अंदर। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 26 के लिए, कंपनी ने ~1,000 करोड़ रुपये की एक Capex प्लान की रूपरेखा तैयार की है, जो अगले तीन वर्षों में 1,800-2,200 करोड़ रुपये की ईबीआईटीडीए सीमा हासिल करने के अपने लक्ष्य के अनुरूप है।

Aarti Industries Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 520 रुपये का रखा है। ब्रोकरेज के मुताबिक स्टॉक अपने CMP से अगले 3-6 महीनों में 10% चढ़ेगा। ब्रोकरेज ने इसका CMP, मंगलवार के बंद भाव 471 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया है।

Aarti Industries Share Price

कंपनी का शेयर आज दोपहर 1:27 बजे तक एनएसई पर 1.33% या 6.25 रुपये चढ़कर 476.85 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 1.22% या 5.75 रुपये चढ़कर 476.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था।