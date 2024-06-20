एक दिन में 400 रुपये चढ़ा Stock, आगे भी जारी रहेगी तेजी?

CE Info Systems के स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में सीधा 20 प्रतिशत का अपर सर्किट देखने को मिला है। इसके साथ ही इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बना दिया है। CE Info Systems का नया हाई 2,409 रुपए हो गया है। एक दिन में ये स्टॉक सीधा 400 रुपये बढ़ गया है। अब यहां पर जरूरी सवाल हैं कि ये स्टॉक आगे कहां तक जा सकता है? इसमें तेजी क्यों आई?

CE Info Systems का बिजनेस मॉडल क्या है?

सबसे पहले जानते हैं CE Info Systems का बिजनेस मॉडल क्या है? इस कंपनी के owner MapmyIndia है। ये देसी नेवीगेशन कंपनी है और गूगल मैप इसकी कॉम्पिटिटर है। ये कंपनी मेपिंग, लोकेशन, nternet of Things यानि कनेक्टेड डिवाइस का collective network और technology की सुविधा मुहैया कराती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स भी काफी बड़े-बड़े हैं। big tech, corporates, automotive और government authorities इनके क्लाइंट्स हैं। जिसमें amazon alexa, isro, uber, mercedes banz, mcdonalds, maruti suzuki,mahindra, hdfc, tvs-motor शामिल है।

अब बात करते हैं आखिर स्टॉक में तेजी क्यों आई है?

Global brokerage firm Goldman Sachs की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में स्टॉक को लेकर काफी अहम बातें कहीं गई हैं। ब्रोकरेज का मानना ​​है कि कंपनी तेजी से ग्रोथ कर रही है और सही टाइम पर बाजार में एंट्री के जरिए लीडरशिप की अच्छी स्थिति में है। ऑटोमोटिव OEM नेविगेशन सॉफ्टवेयर में इसकी 80% से ज्यादा बाजार हिस्सेदारी है। OEM यानि Original Equipment Manufacturer, जो original producer होते हैं vehicle's components के।

गोल्डमैन सैक्स ने वित्तीय वर्ष 2024 से वित्तीय वर्ष 2027 तक CE Info Systems के लिए 38% revenue CAGR का अनुमान लगाया है, जिसमें स्थिर EBITDA मार्जिन 38% और 41% के बीच रह सकता है। Goldman Sachs ने इस स्टॉक में खरीदारी की सलाह दी है। साथ ही इसका प्राइस टारगेट 2800 रुपए का रखा है। जबकि ये कंपेरिजन बुधवार का है, 20 जून को तो ये स्टॉक 20 प्रतिशत भाग गया। अभी भी ब्रोकरेज को 20 प्रतिशत का अपसाइड दिख रहा है। अगर आप इस स्टॉक की चाल को देखें तो एक साल में ये निवेशकों के पैसे को डबल कर चुका है। अब यहां गोल्डमैन सेक्स ने भविष्य में तेजी के पीछ के कई और कारण भी बताएं हैं।

1) Hyundai/Kia contract के कॉन्ट्रैक्ट लगातार जीत रही है कंपनी

2) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के बिजनेस में तेजी के ग्रोथ हो रही है।

3) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बढ़ोतरी के चलते N-CASE अपनाने में भी तेजी

कंपनी की ऑर्डर बुक देखें तो करीब 1,372 करोड़ की है। January-March क्वार्टर में Hyundai Kia से कंपनी को 400 करोड़ का ऑर्डर मिला था। IoT business आने वाले 4 से 5 सालों में 10 गुना बढ़ने की उम्मीद है।