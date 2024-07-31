Stock Market Update: Sensex 81,712 पर पहुंचा, Nifty 25,000 के करीब

आज बुधवार (31 जुलाई 2024) को, भारतीय शेयर बाजार के दो प्रमुख बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक शेयरों में खरीदारी के चलते हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। सुबह 10:35 बजे, बीएसई सेंसेक्स 257 अंकों की बढ़त के साथ 81,712 पर पहुंच गया। वहीं, एनएसई निफ्टी50 25,000 के स्तर के करीब पहुंच गया, जिसमें 85 अंकों की वृद्धि हुई और यह 24,943 पर ट्रेड कर रहा है।

advertisement

Also Read; Cryptocurrency Price Today: Bitcoin $66,000 से नीचे गिरा, Ripple सबसे बड़ा लाभकर्ता बना

शेयरों की स्थिति

30-शेयर वाले सेंसेक्स प्लेटफॉर्म पर, एशियन पेंट्स ने 2.6 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की, इसके बाद जेएसडब्ल्यू स्टील, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, टीसीएस और टेक महिंद्रा का स्थान रहा। दूसरी ओर, पावरग्रिड, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, रिलायंस और एचयूएल शुरुआती गिरावट में रहे।बड़े बाजारों में, निफ्टी स्मॉलकैप में 0.33 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी मिडकैप में 0.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सेक्टोरल अपडेट

क्षेत्रवार, निफ्टी उपभोक्ता टिकाऊ और फार्मा ने 0.6 प्रतिशत से अधिक की बढ़त के साथ नेतृत्व किया। इस बीच, एफएमसीजी में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।पिछले सत्र में, मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स 100 अंकों की बढ़त के साथ 81,455 पर बंद हुआ, जो इसका अब तक का उच्चतम समापन था, जबकि एनएसई निफ्टी 21 अंकों की बढ़त के साथ 24,857 पर बंद हुआ।

वैश्विक अपडेट

एशियाई बाजारों में, शंघाई, हांगकांग और सियोल में सकारात्मक कारोबार हो रहा है, जबकि टोक्यो नकारात्मक क्षेत्र में है। अमेरिका के बाजार मंगलवार को मिश्रित नोट पर बंद हुए।ग्लोबल संकेतों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व से सितंबर में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते बाजार को समर्थन मिलने की संभावना है। जियोजिट फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, "यह निवेशकों के लिए बाजार पर दीर्घकालिक निर्णय लेने का समय है और उन्हें अपनी अपेक्षाओं को यथार्थवादी स्तर पर लाना चाहिए।"

विदेशी निवेशक गतिविधि

विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 5,598.64 करोड़ रुपये की इक्विटी बेची, जो बाजार में एक महत्वपूर्ण संकेत है।

भारतीय शेयर बाजार में आज सकारात्मक रुख देखने को मिल रहा है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में स्थिरता लाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों की आवश्यकता है। इस समय, सुरक्षित निवेश पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाजार में अस्थिरता बनी हुई है।