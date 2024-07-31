Cryptocurrency Price Today: Bitcoin $66,000 से नीचे गिरा, Ripple सबसे बड़ा लाभकर्ता बना

बुधवार, 31 जुलाई 2024 को, दुनिया की सबसे पुरानी और मूल्यवान क्रिप्टोक्यूरेंसी, बिटकॉइन (BTC) ने एक बार फिर से गिरावट का सामना किया और $66,000 के स्तर के नीचे चला गया। वर्तमान में, Bitcoin की कीमत $65,661.71 है, जो पिछले 24 घंटों में 1.47 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। भारतीय एक्सचेंजों पर, बिटकॉइन की कीमत 58.13 लाख रुपये है।अन्य लोकप्रिय Altcoins, जैसे कि Ethereum (ETH), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), और Litecoin (LTC), भी गिरावट में रहे।

एथेरियम की कीमत $3,274.76 है, जो 24 घंटों में 1.11 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। भारत में, एथेरियम की कीमत 2.79 लाख रुपये है। डॉगकॉइन की कीमत $0.1247 है, जिसमें 3.69 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि भारत में इसकी कीमत 11.20 रुपये है। लाइटकॉइन ने भी 2.61 प्रतिशत की गिरावट के साथ $71.82 पर ट्रेड किया, जो भारत में 5,023.08 रुपये है।हालांकि, रिपल (XRP) टोकन ने 24 घंटों में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा लाभ दर्ज किया, जिसकी कीमत $0.6481 है और भारत में यह 50.79 रुपये पर है।

बाजार का संक्षिप्त अवलोकन

Crypto Market की कुल पूंजी $2.37 ट्रिलियन पर स्थिर है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.12 प्रतिशत की गिरावट आई है। बाजार का डर और लालच सूचकांक 100 में से 60 (लालच) पर है, जो दर्शाता है कि निवेशकों के बीच कुछ हद तक सकारात्मकता बनी हुई है।हालांकि, AIOZ सबसे बड़ा नुकसान उठाने वाला टोकन रहा, जिसमें 24 घंटों में 8 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई।

Bitcoin और अन्य Cryptocurrency में गिरावट का मुख्य कारण वैश्विक बाजार में अस्थिरता और निवेशकों की बढ़ती सतर्कता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह गिरावट जारी रहती है, तो ऑल्टकॉइन्स बिटकॉइन की तुलना में और अधिक प्रभावित हो सकते हैं। निवेशकों को सलाह दी जाती है कि वे बाजार की गतिविधियों पर नजर रखें और सतर्कता से निवेश करें।