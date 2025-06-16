Sun Pharma से लेकर HDFC Bank और BSE तक, आज इन स्टॉक्स पर ब्रोकरेज की नजर

शेयर बाजार में आज कई अहम कंपनियां ब्रोकरेज फर्मों के रडार पर हैं। सन फार्मा (Sun Pharma), इंडियन होटल्स (Indian Hotels), एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank), बीएसई (BSE) और अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) जैसे दिग्गज स्टॉक्स को लेकर ब्रोकरेज हाउस ने ताजा रिपोर्ट जारी की है। आइए जानते हैं इन कंपनियों को लेकर ब्रोकरेज हाउस UBS और Jefferies का क्या नजरिया है।

सन फार्मा (Sun Pharma)

Sun Pharma को लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि उसके हलोल प्लांट की जांच US FDA ने 2 से 13 जून के बीच की थी और इस दौरान 8 आपत्तियां जारी की गई हैं। इसके साथ ही कंपनी ने लीडरशिप में बदलाव करते हुए किर्ती गानोरकर को अगले 5 सालों के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है। वहीं, मौजूदा एमडी दिलीप सांघवी अब बोर्ड के एक्जीक्यूटिव चेयरमैन होंगे।

UBS का कहना है कि हलोल प्लांट की दिक्कतों के बावजूद कंपनी की रणनीति सही दिशा में है। टैरो के जरिए इजरायल में एक्सपोजर और US में ब्रांडेड दवाओं पर संभावित टैरिफ की अनिश्चितता के बावजूद, ब्रोकरेज ने 'खरीद' (Buy) की रेटिंग दी है और इसका टारगेट ₹2450 रखा है।

इंडियन होटल्स (Indian Hotels)

Jefferies ने Indian Hotels पर कवरेज शुरू करते हुए इसका टारगेट ₹980 तय किया है। उनका मानना है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में मजबूत डिमांड बनी हुई है और कंपनी का फोकस रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन पर है। FY26 तक डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस और FY30 तक पोर्टफोलियो को दोगुना करने की रणनीति निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

Jefferies ने HDFC Bank को बैंकिंग सेक्टर में टॉप पिक बताया है। उन्होंने FY27 तक सेक्टर से बेहतर लोन ग्रोथ का अनुमान जताया है। छोटे समय में NIMs में हल्का करेक्शन आ सकता है, लेकिन FY27 तक सुधार की उम्मीद है। साथ ही एसेट क्वालिटी में भी मजबूती आने की संभावना है। बैंक पर किसी CEO या अन्य अधिकारी के खिलाफ आरोपों का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। इस पर खरीदारी की राय दी गई है और टारगेट ₹2380 रखा गया है ।

अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements)

Ambuja Cements पर भी Jefferies ने पॉजिटिव रुख अपनाया है। उन्होंने FY28 तक 140 मिलियन टन सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी का टारगेट दिया है। FY26 में इंडस्ट्री डिमांड में 7-8% रिकवरी का अनुमान जताया गया है। मैनेजमेंट ने भी बताया कि बीते कुछ महीनों से सीमेंट की कीमतों में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। ब्रोकरेज ने इसका टारगेट ₹700 रखा है।

बीएसई (BSE)

Jefferies ने Bombay Stock Exchange (BSE) को लेकर कहा है कि मैनेजमेंट को F&O एक्सपायरी वाले दिन की क्लियर स्पष्टीकरण का इंतजार है। हालांकि, वॉल्यूम पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और FY25–28 के दौरान सालाना 30% मुनाफा ग्रोथ की संभावना है। डेरिवेटिव प्रोडक्ट से मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि, उन्होंने स्टॉक पर 'होल्ड' रेटिंग दी है और इसका टारगेट ₹2900 रखा है।