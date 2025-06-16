scorecardresearch
BT TV
मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक फोकस में, जल्द टुकड़ों में बंटेगा शेयर

मल्टीबैगर रिटर्न देने वाला स्टॉक फोकस में, जल्द टुकड़ों में बंटेगा शेयर

Kellton Tech Solutions के शेयर फोकस में आ गए है। कंपनी के बोर्ड मेंबर ने हाल ही में स्टॉक स्पिलट पर मंजूरी दी है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 16, 2025 10:24 IST
Share, stock
Share, stock

छोटे निवेशकों के लिए एक अच्छी खबर है। मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी Kellton Tech Solutions एक बार फिर फोकस में है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और फंडरेजिंग का बड़ा एलान किया है। आज कंपनी के शेयर 2.12 फीसदी गिरकर ₹127.77 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं।

क्यों फोकस में स्टॉक 

Kellton Tech ने 14 जून 2025 को हुई बोर्ड मीटिंग में स्टॉक स्पिलट (Stock Split) को मंजूरी मिली है। इस प्रस्ताव के तहत कंपनी के ₹5 फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 1:5 के रेश्यो में बांटा जाएगा। इसका मतलब है कि अब हर एक शेयर की जगह ₹1 फेस वैल्यू वाले 5 शेयर मिलेंगे।

स्टॉक स्प्लिट को लागू करने के लिए 11 जुलाई 2025 को कंपनी की EGM (Extraordinary General Meeting) बुलाई गई है। इसमें शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद कंपनी रिकॉर्ड डेट घोषित करेगी, जिससे यह तय होगा कि किस दिन तक शेयर रखने वाले निवेशकों को नया स्टॉक अलॉट किया जाएगा।

फिलहाल कंपनी की स्टॉक कैपिटल 12 करोड़ शेयर (₹5 फेस वैल्यू) है। स्प्लिट के बाद यह बढ़कर 60 करोड़ शेयर (₹1 फेस वैल्यू) हो जाएगी। हालांकि कुल पूंजी ₹60 करोड़ ही रहेगी।

फंड जुटाने की प्लानिंग 

स्टॉक स्प्लिट के साथ ही कंपनी ने फंडरेजिंग प्लान की भी एलान किया है। इसके तहत कंपनी 55 लाख वॉरंट्स जारी करेगी, जिन्हें बाद में इक्विटी शेयरों में बदला जा सकेगा। यह वॉरंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पर कुछ प्रमोटर्स और नॉन-प्रमोटर निवेशकों को दिए जाएंगे।

हर वॉरंट का इश्यू प्राइस ₹126 रखा गया है, जिसमें ₹5 फेस वैल्यू और ₹121 प्रीमियम शामिल है। इस फंडरेजिंग से कंपनी को कुल ₹69.3 करोड़ मिलने की उम्मीद है। इस वॉरंट अलॉटमेंट के बाद प्रमोटर Matnic Finvest LLP की हिस्सेदारी 35.74% से बढ़कर 38.20% हो जाएगी। नॉन-प्रमोटर निवेशकों में करणजीत सिंह की हिस्सेदारी 0.10% से 0.77% और श्रीनिवास पोटलुरी की हिस्सेदारी 0.34% से 0.62% हो जाएगी।

शेयर ने दिया मल्टीबैगर रिटर्न 

Kellton Tech Solutions एक मल्टीबैगर स्टॉक साबित हुआ है। पिछले 5 वर्षों में इसने 742% का रिटर्न दिया है। बीते एक साल में भी इसके शेयरों में 30% की बढ़त देखी गई है। हालांकि इस साल 7 अप्रैल को यह शेयर ₹95.05 के 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंचा था, जबकि 15 जुलाई 2024 को इसका 52-सप्ताह का उच्च स्तर ₹184.30 रहा है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 16, 2025