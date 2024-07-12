Stock Market Update: Sensex और Nifty में तेजी, निफ्टी में 250 अंकों का उछाल
बेंचमार्क शेयर बाजार इंडिसेज़ शुक्रवार को नए शिखर पर पहुंच गए, जिसमें Sensex 900 अंक से अधिक और Nifty लगभग 250 अंक ऊपर पहुँचा।
इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान, Sensex 80,893 के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 24,592.20 के नए रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए।
आज दलाल स्ट्रीट में उछाल का सबसे बड़ा कारण आईटी शेयरों में वृद्धि है।
शुरुआती कारोबार में टीसीएस के शेयरों में जोरदार उछाल आया, जो बीएसई पर 4% बढ़कर 4,080 रुपये पर पहुंच गया।
TCS ने अप्रैल-जून तिमाही में सालाना आधार पर 9% नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जिससे ज़्यादातर अन्य आईटी इक्विटी को बढ़ावा मिला।
Tech Mahindra, Infosys, HCLTech, और LTIM भी शीर्ष लाभार्थियों में शामिल रहे, जिससे निफ्टी आईटी इंडेक्स में 2% से अधिक की वृद्धि हुई।
न केवल टीसीएस की पहली तिमाही की आय उम्मीदों से बेहतर रही, बल्कि Wall Street पर रिकॉर्ड तेजी ने स्थानीय आईटी इक्विटी को भी बढ़ावा दिया।