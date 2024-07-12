Adani Port केरल के Vizhinjam Port में 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा: रिपोर्ट

अरबपति गौतम अडानी की अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक ज़ोन (APSEZ) कथित तौर पर दक्षिण भारत में अपने ट्रांसशिपमेंट कंटेनर पोर्ट का विस्तार करने के लिए अपने निवेश को 10,000 करोड़ रुपये या 1.2 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने की योजना बना रही है। अडानी दुनिया के कुछ सबसे बड़े जहाजों को पोर्ट पर लाने की योजना बना रही है।

Bloomberg की रिपोर्ट की माने तो यह निवेश केरल (Kerala) के विझिनजाम पोर्ट पर पहला निवेश है और यह परियोजना के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह पोर्ट पर रुकने के लिए MSC मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी, AP मोलर - मेर्सक A/S और हैपग-लॉयड सहित दुनिया की सबसे बड़ी कंटेनर लाइनों को आकर्षित कर रहा है।

इस बीच, गुरुवार को अदानी पोर्ट्स के शेयरों में थोड़ी गिरावट आई। बीएसई पर शेयर 0.19 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,484.55 रुपये पर बंद हुआ। अदानी समूह के शेयर में इस साल अब तक 41.65 प्रतिशत और पिछले साल 105.02 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

पिछले साल अक्टूबर में उद्घाटन किए गए विझिनजाम पोर्ट के लिए धन का उपयोग मौजूदा बर्थ की लंबाई बढ़ाने और पोर्ट पर ब्रेकवाटर का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। ब्रेकवाटर एक चट्टानी अवरोध है जो पोर्ट को लहरों के बल से बचाने के लिए बनाया गया है।